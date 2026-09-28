Taylor Swift y Dakota Johnson protagonizan el inquietante video 'Patient Zero'

Swift, cuyas relaciones sentimentales han sido objeto de atención mediática, retrata en el clip al personaje de Farrell como un hombre duro y egocéntrico, que juzga al de Johnson por sentirse mal durante una fiesta y la culpa de querer avergonzarlo frente a los demás.

Ambientado en un escenario lúgubre y frío, el video, protagonizado por la propia Swift, Johnson y Colin Farrell , sigue a una mujer que vive momentos felices y de enojo en su relación, mientras otra mujer, interpretada por Swift, la refleja.

Los Ángeles (EE.UU.). Taylor Swift estrenó a nivel mundial el videoclip de 'Patient Zero' sobre el escenario de los premios MTV VMAs , en el que su personaje muere y regresa como fantasma para acompañar a la nueva pareja de su esposo, interpretada por Dakota Johnson .

La fotografía estuvo a cargo del mexicano ganador del Óscar Emmanuel 'El Chivo' Lubezki . El videoclip también contó con un cameo de Cara Delevingne, amiga cercana de la cantante.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La cantante desveló el esperado clip, que había anunciado apenas una semana antes, después de recibir el premio a mejor dirección artística (MTV VMA Artist Director Honors), que destaca el trabajo de dirección que llevan a cabo los cantantes más allá de su carrera musical.

Durante la presentación del premio, la cantante se describió a sí misma como "arquitecta del propio caos en el que vivo".

"La razón por lo que lo hago (dirigir) es porque ustedes, los fans, lo hacen mucho más divertido, porque de verdad les interesa", dijo el intérprete segundos antes de mostrar el video.

Este viernes, la cantante desveló cuatro canciones nuevas como parte de 'The Life of a Showgirl: The Encore', una expansión de su último álbum de estudio a manera de agradecimiento para los fans.

Swift es la segunda cantante más nominada de la noche, con nueve nominaciones, tan solo por debajo de Madonna, que acumuló 11.

Presentados por Snoop Dogg, los VMA se transmiten en vivo desde Los Ángeles, California. EFE.