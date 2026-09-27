Taylor Swift canta sobre el amor, el éxito y una relación tóxica en 'The Encore'

Los Ángeles. Taylor Swift desveló el pasado viernes cuatro canciones nuevas como parte de 'The Life of a Showgirl: The Encore', una expansión de su último álbum de estudio a manera de agradecimiento para los fans.

La cantante de 36 años había asegurado que 'The Life of a Showgirl' no tendría temas nuevos, pero esta semana explicó en redes que después de celebrar el éxito que tuvo el lanzamiento en 2025 junto a sus productores Max Martin y Shellback, crearon los temas.

En 'Patient Zero' Swift revisita una relación tóxica a la que compara con ser el "paciente cero" de una infección, pero de la cual se ha curado y dejado en el pasado, con un tono optimista y alegre.

'Cleveland' parece estar dedicado a su esposo Travis Kelce. Tiene un sonido más infantil y en ella aborda algunas de las nuevas críticas que han surgido en redes sociales tras sus últimos proyectos, como las que apuntan a que la cantante no es buena bailarina.