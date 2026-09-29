Miss Grand International 2026: candidatas deslumbran en traje de baño

Un total de 80 candidatas de diferentes países participaron en la competencia de trajes de baño de Miss Grand International 2026 , celebrada en el piso 51 del hotel Lebua at State Tower, en Silom Road, Tailandia.
Los concursantes lucieron coloridos bikinis y demostraron su confianza y personalidad durante sus desfiles y poses en el escenario, ante los aplausos del público y la presencia de los medios de comunicación.
El presidente de Miss Grand International, Nawatt Itsaragrisil , y la vicepresidenta del certamen, Teresa Chaiwisut, asistieron al evento junto con patrocinadores e invitados especiales.
Durante esta ronda, los participantes tuvieron la oportunidad de demostrar su seguridad y desenvolvimiento sobre el escenario. Además de su presentación física, los jueces evaluarán aspectos como la forma de caminar, la postura y el comportamiento de los concursantes.
Uno de los principales retos fue la alta escalera del escenario, que exigía a los participantes mantener el equilibrio en cada paso. Emura Pham demostró seguridad al recorrer el escenario, mantener la compostura y realizar su presentación.
Uno de los premios que genera expectativa entre los seguidores del certamen es el de «Mejor en Traje de Baño», cuyo resultado se anunciará de acuerdo con el calendario oficial de la competencia.
Por su parte, la representante de Honduras, Emely Alemán, continúa destacando en Miss Grand International 2026. El pasado 24 de septiembre, logró clasificarse entre las 15 finalistas del concurso de talentos, mientras continúa participando en las votaciones de Country Power of the Year.
Actualmente, Emely ocupa el quinto lugar del grupo C en la segunda ronda de votaciones de esta categoría, que reconoce a los países con mayor apoyo del público. La votación estará habilitada del 29 al 30 de septiembre, hasta las 5:00 pm, hora de Tailandia.
Tras la competencia de trajes de baño, las candidatas participarán en una entrevista con el jurado el 4 de octubre. Las semifinales y el concurso de trajes típicos se celebrarán el 7 de octubre, mientras que la gran final de Miss Grand International 2026 tendrá lugar el 10 de octubre, a las 7:00 pm, en el Salón MGI, ubicado en el sexto piso del centro comercial Bravo BKK, en Rama 9, Tailandia.