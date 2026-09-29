Miss Grand International 2026: candidatas deslumbran en traje de baño

Un total de 80 candidatas de diferentes países participaron en la competencia de trajes de baño de Miss Grand International 2026 , celebrada en el piso 51 del hotel Lebua at State Tower, en Silom Road, Tailandia. Los concursantes lucieron coloridos bikinis y demostraron su confianza y personalidad durante sus desfiles y poses en el escenario, ante los aplausos del público y la presencia de los medios de comunicación. El presidente de Miss Grand International, Nawatt Itsaragrisil , y la vicepresidenta del certamen, Teresa Chaiwisut, asistieron al evento junto con patrocinadores e invitados especiales.

Durante esta ronda, los participantes tuvieron la oportunidad de demostrar su seguridad y desenvolvimiento sobre el escenario. Además de su presentación física, los jueces evaluarán aspectos como la forma de caminar, la postura y el comportamiento de los concursantes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Uno de los principales retos fue la alta escalera del escenario, que exigía a los participantes mantener el equilibrio en cada paso. Emura Pham demostró seguridad al recorrer el escenario, mantener la compostura y realizar su presentación. Uno de los premios que genera expectativa entre los seguidores del certamen es el de «Mejor en Traje de Baño», cuyo resultado se anunciará de acuerdo con el calendario oficial de la competencia.