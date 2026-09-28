Shakira transmitirá en directo su concierto en Madrid junto a Amazon Music

Miami (EE.UU.). Shakira y Amazon Music anunciaron este lunes la transmisión en directo, el próximo sábado, del concierto completo de la residencia de la cantante en Madrid. Además, lanzaron una iniciativa global para impulsar a emprendedoras latinas y capacitar gratuitamente en inteligencia artificial (IA) y tecnología a un millón de mujeres para 2028. «La gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour' se ha convertido en mucho más de lo que jamás pude imaginar y estoy muy orgullosa de esto. Me emociona saber que puedo llevarla aún más lejos compartiendo esta noche especial con fans de todo el mundo, junto con Amazon Music», aseguró Shakira en un comunicado del gigante del comercio electrónico. La transmisión de uno de los conciertos de la residencia europea 'ES Latina', última parada de su gira mundial, podrá verse a partir de las 14:45, hora de la costa este de Estados Unidos (18:45 GMT), a través de las plataformas de Amazon Music, sin necesidad de suscripción.

Rocío Guerrero, directora de Música, Latin-Iberia, de Amazon Music, dijo a EFE que se trata de la «primera» transmisión global en directo de un concierto completo de Shakira, como parte de la edición anual de 'La música nos conecta', que este año promueve 'Las mujeres que impulsan la música latina'. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse «Si lo que queremos es celebrar a las mujeres que están detrás de la música latina y de la cultura latina, no podría imaginarme a otra persona que haya tenido tanta relevancia durante tantos años», explicó Guerrero sobre la cantante colombiana. La ejecutiva española destacó la vigencia de Shakira, quien mantiene una trayectoria de más de tres décadas, con éxitos que alcanzó el número uno en la década de los noventa y que ahora suma 'Dai Dai', señalada como la canción más escuchada de este año en Amazon Music. Guerrero evitó anticipar si la transmisión de Shakira superará a la del artista puertorriqueño Bad Bunny en 2025, que hasta ahora es la «más vista» en la historia de Amazon Music. No obstante, aseguró que el objetivo «no es competir, sino superarse a sí mismos» con cada nueva iniciativa. Además, la plataforma lanzará una nueva versión de 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026, producida por el jamaiquino Rvssian, y una edición en vinilo para el 25.º aniversario de 'Laundry Service' (2001), el álbum con el que Shakira consolidó su salto al mercado internacional. También ofrecerá contenidos musicales seleccionados por el propio artista.

'Las mujeres ayudan'