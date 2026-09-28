Shakira transmitirá en directo su concierto en Madrid junto a Amazon Music

Miami (EE.UU.). Shakira y Amazon Music anunciaron este lunes la transmisión en directo, el próximo sábado, del concierto completo de la residencia de la cantante en Madrid. Además, lanzaron una iniciativa global para impulsar a emprendedoras latinas y capacitar gratuitamente en inteligencia artificial (IA) y tecnología a un millón de mujeres para 2028.
«La gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour' se ha convertido en mucho más de lo que jamás pude imaginar y estoy muy orgullosa de esto. Me emociona saber que puedo llevarla aún más lejos compartiendo esta noche especial con fans de todo el mundo, junto con Amazon Music», aseguró Shakira en un comunicado del gigante del comercio electrónico.
La transmisión de uno de los conciertos de la residencia europea 'ES Latina', última parada de su gira mundial, podrá verse a partir de las 14:45, hora de la costa este de Estados Unidos (18:45 GMT), a través de las plataformas de Amazon Music, sin necesidad de suscripción.
Rocío Guerrero, directora de Música, Latin-Iberia, de Amazon Music, dijo a EFE que se trata de la «primera» transmisión global en directo de un concierto completo de Shakira, como parte de la edición anual de 'La música nos conecta', que este año promueve 'Las mujeres que impulsan la música latina'.
«Si lo que queremos es celebrar a las mujeres que están detrás de la música latina y de la cultura latina, no podría imaginarme a otra persona que haya tenido tanta relevancia durante tantos años», explicó Guerrero sobre la cantante colombiana.
La ejecutiva española destacó la vigencia de Shakira, quien mantiene una trayectoria de más de tres décadas, con éxitos que alcanzó el número uno en la década de los noventa y que ahora suma 'Dai Dai', señalada como la canción más escuchada de este año en Amazon Music.
Guerrero evitó anticipar si la transmisión de Shakira superará a la del artista puertorriqueño Bad Bunny en 2025, que hasta ahora es la «más vista» en la historia de Amazon Music. No obstante, aseguró que el objetivo «no es competir, sino superarse a sí mismos» con cada nueva iniciativa.
Además, la plataforma lanzará una nueva versión de 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026, producida por el jamaiquino Rvssian, y una edición en vinilo para el 25.º aniversario de 'Laundry Service' (2001), el álbum con el que Shakira consolidó su salto al mercado internacional. También ofrecerá contenidos musicales seleccionados por el propio artista.
'Las mujeres ayudan'
La iniciativa musical incluye 'Las mujeres ayudan', un programa que involucra a Laboratoria, organización que impulsa la participación de las mujeres en la economía digital de América Latina, y Amazon Web Services (AWS), para ofrecer formación tecnológica gratuita y en español.
La iniciativa busca «cerrar la brecha en la educación de la IA y la tecnología entre hombres y mujeres. Estamos esperando cómo impactar a más de un millón de mujeres de aquí al 2028», explicó Guerrero.
El programa AWS Entrena Latinas comenzará en Colombia con estudiantes y madres vinculadas a la Fundación Pies Descalzos, creada por Shakira para impulsar la educación. Los participantes podrán acceder a cursos fundamentales y certificaciones en inteligencia artificial, con el objetivo de prepararse para nuevas oportunidades profesionales en los sectores de la música y la tecnología.
Otra de las iniciativas será 'Las mujeres facturan', una tienda global que destacará en la plataforma de ventas de productos de negocios pertenecientes a mujeres emprendedoras. La oferta incluye artículos como libros, pódcast y joyas, explicó la directiva.
«Shakira ha pasado más de tres décadas mostrándole al mundo lo que es posible cuando una mujer latina se niega a aceptar límites en torno a su música, su ambición o su influencia. Ha ayudado a cambiar la forma en que los artistas latinos son vistos en el escenario global, utilizando su voz para crear oportunidades para otros», dijo Guerrero. EFE