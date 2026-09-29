Copeco pronostica lluvias en diferentes zonas de Honduras este martes

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este martes 29 de septiembre de 2026 se esperan condiciones de lluvia y nubosidad en la mayor parte del territorio nacional.

Las precipitaciones estarán impulsadas por el desplazamiento de fenómenos meteorológicos que afectarán a distintas zonas del país.

De acuerdo con el informe oficial del ente de prevención, las condiciones climáticas actuales son provocadas por una vaguada en altura en interacción con la convergencia de viento y humedad procedente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico.

Como resultado de esta dinámica, se pronostican lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada y dispersos. Estas precipitaciones vendrán acompañadas de actividad eléctrica, con especial incidencia en las regiones del noroccidente, suroccidente, centro y sur de Honduras.