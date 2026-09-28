Fallece Monseñor Teodoro Gómez, obispo de Choluteca

Choluteca, Honduras. Profunda consternación ha generado el fallecimiento de Monseñor Teodoro Gómez Rivera, obispo de la diócesis de Choluteca, quien habría perdido la vida este lunes al llegar a Madrid, España, mientras se encontraba en tránsito hacia Roma.

De acuerdo con la información conocida, el religioso viajaba hacia la Santa Sede para participar en la Visita Ad Limina Apostolorum, encuentro en el que los obispos presentan al Papa la realidad pastoral de sus respectivas diócesis.

El deceso habría ocurrido en el aeropuerto de Madrid, antes de que el obispo pudiera realizar los trámites migratorios correspondientes para continuar su viaje hacia Roma.