Fallece Monseñor Teodoro Gómez, obispo de Choluteca

Choluteca, Honduras. Profunda consternación ha generado el fallecimiento de Monseñor Teodoro Gómez Rivera, obispo de la diócesis de Choluteca, quien habría perdido la vida este lunes al llegar a Madrid, España, mientras se encontraba en tránsito hacia Roma.
De acuerdo con la información conocida, el religioso viajaba hacia la Santa Sede para participar en la Visita Ad Limina Apostolorum, encuentro en el que los obispos presentan al Papa la realidad pastoral de sus respectivas diócesis.
El deceso habría ocurrido en el aeropuerto de Madrid, antes de que el obispo pudiera realizar los trámites migratorios correspondientes para continuar su viaje hacia Roma.
Monseñor Teodoro Gómez, nacido en El Banquito, Choluteca, el 7 de mayo de 1963, fue nombrado obispo de Choluteca por el papa Francisco en enero de 2023, tras desempeñarse como obispo auxiliar de Tegucigalpa.
Además de su responsabilidad al frente de la diócesis sureña, Gómez ocupaba la vicepresidencia de la Conferencia Episcopal de Honduras, de acuerdo con la estructura vigente de la institución.
La noticia representa un fuerte impacto para la comunidad católica hondureña, particularmente para la feligresía de Choluteca, mientras se espera que las autoridades eclesiásticas brinden información oficial sobre las circunstancias del fallecimiento y los actos que se desarrollarán posteriormente.