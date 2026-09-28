Donan tres ambulancias a la Amhon para atender zonas de difícil acceso

San Pedro Sula, Honduras. La Asociación de Municipalidades de Honduras (Amhon) recibió tres ambulancias donadas por Corea del Sur, equipadas para trasladar pacientes incluso por caminos no asfaltados, con el objetivo de fortalecer la atención primaria de salud y mejorar la respuesta ante emergencias en el país. La entrega se realizó durante una ceremonia organizada por la Embajada de Corea en Honduras, en el marco de un proyecto de cooperación para el desarrollo impulsado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea.

Las tres unidades, descritas como ambulancias de alta gama, están equipadas para transportar pacientes en diferentes condiciones de terreno. Con esta entrega, Corea suma 15 ambulancias donadas a distintas ciudades de Honduras desde el inicio de esta iniciativa de cooperación bilateral, en 2024.

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Durante el acto, el embajador de Corea en Honduras, Park Young-kyu, destacó que la donación representa los vínculos de cooperación entre ambos países y que las ambulancias son una muestra concreta de cómo esa relación puede contribuir a salvar vidas. El diplomático también agradeció a la Asociación de Municipalidades de Honduras (Amhon), a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y a la Secretaría de Salud por su colaboración durante el proceso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse