Honduras y Corea del Sur impulsan cooperación estratégica

Tegucigalpa, Honduras.

Como parte de esta cooperación, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) reafirmó su compromiso con la protección del patrimonio natural, en coordinación con el Servicio Forestal de Corea (KFS) y el Instituto de Promoción Forestal de Corea (KOFPI), en una alianza que busca posicionar a Honduras como referente regional en la lucha contra el cambio climático.

El acercamiento fue abordado el miércoles 15 de abril durante una agenda diplomática encabezada por Juan Carlos García , secretario de la Presidencia de Honduras, en Casa Presidencial, donde se discutieron iniciativas conjuntas orientadas al desarrollo sostenible y la modernización institucional.

Honduras y la República de Corea del Sur avanzan en el fortalecimiento de su relación bilateral mediante una alianza estratégica de cooperación enfocada en sectores clave como energía, salud, agricultura y educación.

En el encuentro participaron José Armando Ramírez Mejía, titular del ICF; Jaehong Jun, director de la Industria Forestal de Corea (KOFPI); Sungnam Choi, director de KOFPI en Honduras; Myung Joon Kim, encargado de Negocios de la embajada de Corea del Sur; y Minyi Park, asesora en Política y Economía. También asistió César Narváez, asesor presidencial en Agricultura.

Uno de los principales avances en esta relación bilateral es la implementación del proyecto “Fomento de Restauración Productiva y de Conservación Forestal”, vigente hasta 2027 en el departamento de Santa Bárbara. Esta iniciativa se deriva del memorando de entendimiento firmado en 2021 y está orientada a la recuperación de ecosistemas afectados por las tormentas Eta y Iota.

El proyecto combina asistencia técnica y enfoque social para promover la restauración ambiental en zonas vulnerables, incorporando esquemas de atención comunitaria que fortalecen la resiliencia de los productores locales. Asimismo, impulsa sistemas agroforestales y silvopastoriles como alternativas sostenibles para mejorar la productividad y las condiciones de vida en áreas rurales.

En perspectiva, el ICF trabaja en la propuesta para la creación del Centro Nacional de Restauración Forestal (2027–2032), una iniciativa que busca consolidar la transferencia tecnológica y optimizar los procesos de producción sostenible, como parte de una hoja de ruta conjunta entre ambos países.

Las autoridades destacaron que esta cooperación bilateral refuerza el papel de la asistencia internacional como herramienta para enfrentar los efectos del cambio climático, al tiempo que promueve el desarrollo económico y la sostenibilidad en comunidades forestales de Honduras.