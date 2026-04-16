Diputados de la comisión especial de juicio político denuncian amenazas de muerte

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Tras la entrega del informe final que recomienda la destitución de un consejero del CNE, un magistrado TJE y dos suplentes, los integrantes de la Comisión Especial de Juicio Polìtico del Congreso Nacional denunciaron estar siendo blanco de una sistemática campaña de intimidación y amenazas de muerte por parte de personas desconocidas.

​La diputada Sara Zavala reveló públicamente en el programa Frente a Frente que la situación ha empeorado en las últimas horas. Según su testimonio, han recibido llamadas y mensajes de texto intimidantes durante altas horas de la noche y la madrugada.

Zavala detalló que estas acciones buscan amedrentar a los legisladores tras las conclusiones presentadas en el dictamen que señala un presunto boicot al proceso electoral.

Mostró como evidencia el chat de WhatsApp donde tiene repetidas llamadas y mensajes ofensivos.

​Ante esta situación, LA PRENSA consultó a otros miembros de la comisión, quienes bajo condición de anonimato confirmaron que el asedio es generalizado.

Los congresistas relataron que las amenazas no solo llegan por vía telefónica, sino que se han extendido a las redes sociales, donde circulan mensajes de odio y advertencias directas contra su integridad física por el rol que desempeñan en este proceso constitucional.

​La Comisión Especial ha trabajado durante las últimas dos semanas en una labor exhaustiva que incluyó la recepción de pruebas documentales, videos y testimonios clave, como el de la consejera Cossette López.

Este equipo de nueve parlamentarios fue el encargado de investigar las denuncias de obstrucción al cronograma electoral, concluyendo que existen méritos suficientes para la remoción inmediata de los funcionarios señalados por atentar contra la democracia.

​Se confirmó que ya se han iniciado las investigaciones correspondientes para rastrear el origen de las llamadas y los perfiles en redes sociales, con el fin de identificar a los responsables de estos actos de coacción que buscan interferir en las decisiones del pleno.

​Se espera que, ante este clima de hostilidad, las autoridades de seguridad refuercen la vigilancia en las cercanías del Congreso Nacional para la sesión de este jueves.