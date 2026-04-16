Cossette López: "Proteger la democracia no es persecución"

TEGUCIGALPA

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, dejó este jueves un mensaje en sus redes sociales luego de comparecer el miércoles como testigo en el juicio político contra su compañero de pleno, Marlon Ochoa. López cuestionó el impacto que, a su juicio, habría tenido el supuesto plan impulsado por el partido Libertad y Refundación (Libre) y Ochoa, al plantear: “¿Qué hubiera pasado si el plan de Libre y de Marlon Ochoa hubiera tenido éxito? ¿Dónde estaríamos todos? ¿Habría Congreso Nacional?”.

La funcionaria aseguró que sus declaraciones no buscan atribuir méritos personales, sino reconocer el esfuerzo colectivo de distintos sectores de la sociedad hondureña. “Fue un esfuerzo de muchas personas y del pueblo hondureño que salió a votar masivamente y los rechazó con su voto”, expresó.En ese sentido, subrayó la importancia de no olvidar lo que calificó como un riesgo real para el sistema democrático del país. Según indicó, con el paso del tiempo puede disminuir la percepción del peligro, por lo que consideró necesario mantener presente “el tamaño de la amenaza que supuso el plan de robarnos las elecciones”.