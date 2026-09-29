VIDEO: Jacob Elordi discute con los fotógrafos durante una salida con Kendall Jenner

Jacob Elordi quiere que los fotógrafos dejen de perseguirlos a él y a Kendall Jenner.
El actor australiano se enfrentó a los fotógrafos que les tomaban imágenes durante una salida por París, según se vio en un video viral compartido en redes sociales.
El protagonista de "Euphoria", de 29 años, pidió a los paparazzi que "esperaran, esperaran, esperaran" y preguntó: "¿Podemos simplemente ir caminando a casa?".
Mientras caminaba de la mano de su novia, Jacob Elordi se puso unas gafas y repitió: "¿Podemos simplemente ir caminando de vuelta al hotel?". El actor agregó: "Nada de flash, solo déjennos caminar. Solo déjennos ir".
Kendall Jenner, por su parte, se cubría los ojos con las manos mientras su pareja la rodeaba por la cintura y la ayudaba a cruzar la calle.
Ella lucía un vestido gris muy escotado y tacones negros, mientras que Elordi vestía una camisa blanca abotonada metida por dentro de unos pantalones negros, completando su atuendo con mocasines.
@parismatch 🔴 Jacob Elordi s’en prend aux paparazzis à Paris lors de son déplacement avec Kendall Jenner. Credit video : bestimage #jacobelordi #kendalljenner #pfw #sinformersurktiktok #onregardequoi ♬ son original - Paris Match
Reacciones de los fans en redes sociales
Los usuarios de redes sociales bromearon sobre la acalorada reacción de la estrella de "Frankenstein" ante los paparazzi.
"El tipo no se da cuenta de que está saliendo con una Jenner", escribió alguien en Instagram, a lo que otro añadió: "Esto es nuevo para ÉL; ella está acostumbrada".
Otros, sin embargo, elogiaron a Elordi por mostrarse "protector" con Jenner, con quien se le relaciona sentimentalmente desde abril.
Aunque él y la estrella de "The Kardashians", de 30 años, han mantenido su romance en privado, el sitio Page Six ha informado que Jenner considera a Elordi como "material para esposo", ya que es alguien "maduro y sólido".
En agosto, una fuente cercana comentó que el nominado al Globo de Oro es "todo un caballero" que "trata a Kendall Jenner increíblemente bien".
@taype.shit Jacob Elordi and Kendall Jenner spotted in Paris walking out of the Costes. #fashionweek #paris #kendalljenner #couple #jacobelordi ♬ Originalton - Taype Shit
La reticencia de Elordi a la exposición mediática es anterior a su romance con Jenner; de hecho, el nominado al Óscar explicó recientemente su decisión de mantenerse alejado de las redes sociales.
"Mi sueño era ser actor... Me da demasiado miedo pedir más que eso", señaló durante una entrevista en febrero para el programa "CBS Mornings". "He recibido exactamente lo que quería y lo veo tal como lo soñé. Y lo vivo tal como lo soñé. Así que eso es más o menos todo lo que puedo sobrellevar".
En junio, Elordi acaparó titulares por reaccionar bruscamente ante un fan insistente en Japón y exigirle: "No me toques, hermano".
Aunque Jenner ha estado bajo el escrutinio público durante casi dos décadas, ha mantenido sus romances pasados —con Bad Bunny, Devin Booker y otras exparejas— alejados de los focos.
"Vi cómo mis hermanas lidiaban con [la atención] y es genial poder aprender de ello", explicó a Vogue Australia en 2019, describiendo sus relaciones personales como "especiales y muy sagradas".
Y añadió: "Hacer públicas las cosas lo complica todo mucho más... Una relación es algo que solo concierne a dos personas; en el momento en que conviertes el asunto en algo público, empieza a afectar mentalmente a ambas partes".