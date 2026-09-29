VIDEO: Jacob Elordi discute con los fotógrafos durante una salida con Kendall Jenner

Jacob Elordi quiere que los fotógrafos dejen de perseguirlos a él y a Kendall Jenner. El actor australiano se enfrentó a los fotógrafos que les tomaban imágenes durante una salida por París, según se vio en un video viral compartido en redes sociales. El protagonista de "Euphoria", de 29 años, pidió a los paparazzi que "esperaran, esperaran, esperaran" y preguntó: "¿Podemos simplemente ir caminando a casa?". Mientras caminaba de la mano de su novia, Jacob Elordi se puso unas gafas y repitió: "¿Podemos simplemente ir caminando de vuelta al hotel?". El actor agregó: "Nada de flash, solo déjennos caminar. Solo déjennos ir". Kendall Jenner, por su parte, se cubría los ojos con las manos mientras su pareja la rodeaba por la cintura y la ayudaba a cruzar la calle. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ella lucía un vestido gris muy escotado y tacones negros, mientras que Elordi vestía una camisa blanca abotonada metida por dentro de unos pantalones negros, completando su atuendo con mocasines.

Reacciones de los fans en redes sociales Los usuarios de redes sociales bromearon sobre la acalorada reacción de la estrella de "Frankenstein" ante los paparazzi. "El tipo no se da cuenta de que está saliendo con una Jenner", escribió alguien en Instagram, a lo que otro añadió: "Esto es nuevo para ÉL; ella está acostumbrada". Otros, sin embargo, elogiaron a Elordi por mostrarse "protector" con Jenner, con quien se le relaciona sentimentalmente desde abril. Aunque él y la estrella de "The Kardashians", de 30 años, han mantenido su romance en privado, el sitio Page Six ha informado que Jenner considera a Elordi como "material para esposo", ya que es alguien "maduro y sólido". En agosto, una fuente cercana comentó que el nominado al Globo de Oro es "todo un caballero" que "trata a Kendall Jenner increíblemente bien".