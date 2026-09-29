Reportan que Emiliano, hijo de Pepe Aguilar, fue hospitalizado y está delicado de salud

Miami, Florida. El cantante Emiliano Aguilar ha cancelado todas sus presentaciones por atravesar una crisis de salud.

La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado de su equipo de trabajo, en el que dio más detalles de la situación.

“El artista Emiliano Aguilar suspenderá temporalmente sus presentaciones y compromisos públicos, ya que actualmente se encuentra hospitalizado”, señala el documento firmado por su equipo y Patricia Reyes.

La información fue difundida este 29 de septiembre de 2026 y, hasta el momento de esta nota, no se ha informado públicamente cuánto tiempo permanecerá internado.

De acuerdo con el mensaje, la situación estaría relacionada con la ansiedad.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Su estado de salud es delicado y atraviesa episodios de ansiedad”, se lee en el comunicado. “En este momento, su prioridad es recibir la atención necesaria y enfocarse en su bienestar y recuperación”, agregaron.