Reportan que Emiliano, hijo de Pepe Aguilar, fue hospitalizado y está delicado de salud

Miami, Florida. El cantante Emiliano Aguilar ha cancelado todas sus presentaciones por atravesar una crisis de salud.
La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado de su equipo de trabajo, en el que dio más detalles de la situación.
“El artista Emiliano Aguilar suspenderá temporalmente sus presentaciones y compromisos públicos, ya que actualmente se encuentra hospitalizado”, señala el documento firmado por su equipo y Patricia Reyes.
La información fue difundida este 29 de septiembre de 2026 y, hasta el momento de esta nota, no se ha informado públicamente cuánto tiempo permanecerá internado.
De acuerdo con el mensaje, la situación estaría relacionada con la ansiedad.
“Su estado de salud es delicado y atraviesa episodios de ansiedad”, se lee en el comunicado. “En este momento, su prioridad es recibir la atención necesaria y enfocarse en su bienestar y recuperación”, agregaron.
La noticia ha preocupado especialmente a sus fans, a los que se les ha pedido la comprensión el apoyo necesarios en estos difíciles momentos para el artista.
“Agradecemos la comprensión, el respeto y el apoyo del público, los medios de comunicación, promotores y organizadores durante este periodo”.
La hospitalización llega después de un periodo de gran exposición pública para el cantante. Durante el mes de septiembre, Emiliano estuvo involucrado en una polémica relacionada con la actriz Gala Montes, después de que ambos ofrecieran versiones diferentes sobre la naturaleza y el final de su relación.
En días recientes, además, su actividad en redes sociales llamó la atención de sus seguidores, lo que hizo suponer que no atravesaba su mejor momento personal.
No hay más detalles al respecto, pero su equipo se comprometió a compartir cualquier información relevante que vaya sucediendo. “Cualquier actualización sobre sus próximas actividades se dará a conocer oportunamente a través de sus canales oficiales. Gracias por su apoyo y comprensión”, concluye el escrito oficial.
Con información de People en Español.