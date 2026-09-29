Adiós al inolvidable Mr. Belding: Dennis Haskins murió a los 75 años

Estados Unidos. El mundo del espectáculo está de luto: Dennis Haskins, el inolvidable “Mr. Belding” de "Salvado por la campana", murió a los 75 años. La noticia fue confirmada por su representante, quien destacó que Haskins siempre fue un hombre amable y cercano con sus fans.
Aunque no se reveló la causa de su muerte, el impacto ha sido inmediato en redes sociales y medios internacionales. Miles de seguidores recordaron al actor con cariño, compartiendo escenas y frases que marcaron su infancia y juventud.
“Hey, hey, hey, ¿qué está pasando aquí?” fue la línea que convirtió a Mr. Belding en un personaje entrañable.
En la serie, él era el director que intentaba mantener el orden en "Bayside High", aunque siempre terminaba envuelto en las travesuras de Zack y compañía. Su papel lo hizo parte esencial de la cultura pop de los años 90, y aún hoy sigue siendo recordado con nostalgia.
Haskins no solo brilló en "Salvado por la campana", también participó en otras producciones como "Mad Men", "Hot in Cleveland"(Caliente en Cleveland) y "New Girl" (Nueva Chica). Incluso apareció en películas como "A Million Ways to Die in the West" (Mil maneras de morir en el Oeste), mostrando su versatilidad como actor.
El adiós a un símbolo de la nostalgia televisiva
Su carrera comenzó en 1979 con una aparición en "The Dukes of Hazzard" (Los Dukes de Hazzard), y desde entonces nunca dejó de trabajar. Para muchos, Dennis Haskins fue más que un actor: fue un símbolo de una época dorada de la televisión juvenil.
Haskins saltó a la fama a finales de los años 80 y 90 por su papel protagónico como el director "Mr. Belding" en "Salvado por la campana", que se transmitió de 1989 a 1993.
Su personaje representaba disciplina, pero también ternura y humor, cualidades que lo hicieron inolvidable.
En redes sociales, los mensajes de despedida reflejan el cariño que el público le tuvo durante décadas. “Dennis era el hombre más amable que uno podría esperar conocer”, escribió un fan, mostrando la huella que dejó fuera de la pantalla.
Con su partida, se cierra un capítulo importante en la historia de la televisión, pero su legado seguirá vivo en cada recuerdo de "Bayside High".