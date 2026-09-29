Adiós al inolvidable Mr. Belding: Dennis Haskins murió a los 75 años

Estados Unidos. El mundo del espectáculo está de luto: Dennis Haskins, el inolvidable “Mr. Belding” de "Salvado por la campana", murió a los 75 años. La noticia fue confirmada por su representante, quien destacó que Haskins siempre fue un hombre amable y cercano con sus fans.

Aunque no se reveló la causa de su muerte, el impacto ha sido inmediato en redes sociales y medios internacionales. Miles de seguidores recordaron al actor con cariño, compartiendo escenas y frases que marcaron su infancia y juventud.

“Hey, hey, hey, ¿qué está pasando aquí?” fue la línea que convirtió a Mr. Belding en un personaje entrañable.

En la serie, él era el director que intentaba mantener el orden en "Bayside High", aunque siempre terminaba envuelto en las travesuras de Zack y compañía. Su papel lo hizo parte esencial de la cultura pop de los años 90, y aún hoy sigue siendo recordado con nostalgia.