Congreso destina L70 millones para construir aulas de la Unah en Yoro

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional aprobó un dictamen que incorpora al Presupuesto General de la República para 2027 una partida de 70 millones de lempiras destinada a la construcción de aulas para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) en la ciudad de Yoro, departamento de Yoro.
La iniciativa busca ampliar el acceso a la educación superior pública para los jóvenes de Yoro y municipios cercanos, quienes actualmente deben desplazarse hacia otros sectores para continuar sus estudios universitarios.
De acuerdo con el dictamen aprobado, la Unah ya tiene presencia en el departamento de Yoro mediante el Campus Yoro, ubicado en el municipio de Olanchito.
Sin embargo, el proyecto plantea que la presencia universitaria en Olanchito no cubre las necesidades de los estudiantes de la cabecera departamental y otras zonas cercanas, por lo que se considera necesario acercar la oferta académica a la ciudad de Yoro.
La construcción de nuevas aulas permitiría ampliar la cobertura de la Unah y reducir las dificultades de traslado que enfrentan los estudiantes que buscan acceder a una carrera universitaria.
El proyecto también destaca la importancia de contar con programas académicos relacionados con las necesidades productivas y de desarrollo de la región.
Entre las carreras disponibles en el Campus Yoro se encuentra Ingeniería Agroindustrial, una formación vinculada con las actividades productivas del departamento.
Según lo aprobado por el Congreso Nacional, los recursos serán incorporados al Presupuesto General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2027.
La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) será la institución encargada de planificar, contratar, construir, supervisar y concluir el proyecto.
Los trabajos deberán desarrollarse en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en cumplimiento de la normativa vigente.
Con la ejecución de esta obra se pretende ampliar la presencia de la universidad pública en la cabecera departamental y generar mayores oportunidades para los jóvenes que buscan acceder a educación superior sin tener que trasladarse a otras ciudades.