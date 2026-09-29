Congreso destina L70 millones para construir aulas de la Unah en Yoro

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional aprobó un dictamen que incorpora al Presupuesto General de la República para 2027 una partida de 70 millones de lempiras destinada a la construcción de aulas para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) en la ciudad de Yoro, departamento de Yoro. La iniciativa busca ampliar el acceso a la educación superior pública para los jóvenes de Yoro y municipios cercanos, quienes actualmente deben desplazarse hacia otros sectores para continuar sus estudios universitarios.

De acuerdo con el dictamen aprobado, la Unah ya tiene presencia en el departamento de Yoro mediante el Campus Yoro, ubicado en el municipio de Olanchito. Sin embargo, el proyecto plantea que la presencia universitaria en Olanchito no cubre las necesidades de los estudiantes de la cabecera departamental y otras zonas cercanas, por lo que se considera necesario acercar la oferta académica a la ciudad de Yoro.