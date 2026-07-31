Unah-Cortés busca resolver déficit de docentes en Medicina

San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) Campus Cortés y de la Facultad de Ciencias Médicas sostuvieron un espacio de diálogo con estudiantes de la carrera de Medicina, luego de las protestas realizadas por la falta de docentes y la creciente demanda estudiantil. Durante la reunión se abordaron temas relacionados con la planificación académica, la disponibilidad de cupos y la contratación de personal docente, con el objetivo de buscar soluciones que permitan garantizar el desarrollo normal de las actividades académicas. Las autoridades universitarias señalaron que el encuentro permitió el intercambio de ideas, la escucha de las inquietudes estudiantiles y la construcción de consensos para fortalecer la calidad educativa en la carrera.

Días atrás, los estudiantes realizaron protestas en las instalaciones de la universidad para exigir la contratación de más docentes, argumentando que el aumento en la matrícula ha superado la capacidad académica disponible. Victoria Castro, representante de la Asociación de Estudiantes de Medicina del Campus Cortés, explicó que la principal demanda es la incorporación de más profesores para atender la carga académica que enfrenta la carrera. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Castro indicó que actualmente el primer año de Medicina registra una matrícula cercana a 400 estudiantes, una cifra superior a la de años anteriores, lo que ha incrementado la necesidad de contar con más docentes para impartir las asignaturas. Asimismo, señaló que algunos catedráticos han renunciado debido a la elevada carga laboral, situación que ha complicado la programación de clases y genera preocupación entre los estudiantes por posibles retrasos en su formación académica.

La reunión fue encabezada por el doctor Yosep Malta, director de la Unah Campus Cortés, junto con autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas, quienes escucharon los planteamientos de los estudiantes y analizaron posibles alternativas para atender la problemática.

Al concluir el encuentro, los representantes estudiantiles manifestaron su expectativa de que las autoridades universitarias den una respuesta en el corto plazo y concreten acciones que permitan reforzar la planta docente y garantizar el normal desarrollo de la carrera.