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Unah-Cortés busca resolver déficit de docentes en Medicina

Las autoridades universitarias y representantes estudiantiles sostuvieron una reunión para abordar la falta de docentes, la alta matrícula y la planificación académica de la carrera de Medicina en el campus Cortés

  • Actualizado: 31 de julio de 2026 a las 10:01 -
  • Laura Amaya
Unah-Cortés busca resolver déficit de docentes en Medicina

Estudiantes de Medicina y autoridades universitarias se reunieron para abordar la falta de docentes y otras necesidades de la carrera.

 Foto:Moises Valenzuela/LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) Campus Cortés y de la Facultad de Ciencias Médicas sostuvieron un espacio de diálogo con estudiantes de la carrera de Medicina, luego de las protestas realizadas por la falta de docentes y la creciente demanda estudiantil.

Durante la reunión se abordaron temas relacionados con la planificación académica, la disponibilidad de cupos y la contratación de personal docente, con el objetivo de buscar soluciones que permitan garantizar el desarrollo normal de las actividades académicas.

Las autoridades universitarias señalaron que el encuentro permitió el intercambio de ideas, la escucha de las inquietudes estudiantiles y la construcción de consensos para fortalecer la calidad educativa en la carrera.

Autoridades de la Unah Cortés y representantes de la Facultad de Ciencias Médicas sostuvieron un diálogo con estudiantes para conocer sus necesidades y planteamientos sobre la carrera de Medicina.

Autoridades de la Unah Cortés y representantes de la Facultad de Ciencias Médicas sostuvieron un diálogo con estudiantes para conocer sus necesidades y planteamientos sobre la carrera de Medicina.

 (Foto:Cortesia )

Días atrás, los estudiantes realizaron protestas en las instalaciones de la universidad para exigir la contratación de más docentes, argumentando que el aumento en la matrícula ha superado la capacidad académica disponible.

Victoria Castro, representante de la Asociación de Estudiantes de Medicina del Campus Cortés, explicó que la principal demanda es la incorporación de más profesores para atender la carga académica que enfrenta la carrera.

Castro indicó que actualmente el primer año de Medicina registra una matrícula cercana a 400 estudiantes, una cifra superior a la de años anteriores, lo que ha incrementado la necesidad de contar con más docentes para impartir las asignaturas.

Asimismo, señaló que algunos catedráticos han renunciado debido a la elevada carga laboral, situación que ha complicado la programación de clases y genera preocupación entre los estudiantes por posibles retrasos en su formación académica.

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La reunión fue encabezada por el doctor Yosep Malta, director de la Unah Campus Cortés, junto con autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas, quienes escucharon los planteamientos de los estudiantes y analizaron posibles alternativas para atender la problemática.

Días atrás, estudiantes de Medicina realizaron protestas dentro de las instalaciones de la Unah-Cortés para exigir la contratación de más docentes y la habilitación de más aulas ante el aumento de la matrícula.

Días atrás, estudiantes de Medicina realizaron protestas dentro de las instalaciones de la Unah-Cortés para exigir la contratación de más docentes y la habilitación de más aulas ante el aumento de la matrícula.

 (Foto:LA PRENSA)

Al concluir el encuentro, los representantes estudiantiles manifestaron su expectativa de que las autoridades universitarias den una respuesta en el corto plazo y concreten acciones que permitan reforzar la planta docente y garantizar el normal desarrollo de la carrera.

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Los estudiantes reiteraron que continuarán apostando por el diálogo como mecanismo para alcanzar acuerdos que contribuyan al fortalecimiento académico de la carrera de Medicina en la Unah Cortés.

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Redacción web
Laura Amaya

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