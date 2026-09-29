Mauricio Dubón y los Bravos de Atlanta inician hoy los Playoffs en la MLB

Atlanta, Estados Unidos.

Los Bravos de Atlanta, equipo donde milita el hondureño Mauricio Dubón, iniciarán este martes su camino en los playoffs de las Grandes Ligas al enfrentar a los Phillies de Filadelfia en la Serie de Comodín de la Liga Nacional. El duelo se disputará en el Truist Park de Atlanta.

La serie será al mejor de tres partidos, por lo que el conjunto que consiga dos victorias avanzará a la Serie Divisional. Los tres encuentros están programados para disputarse en Atlanta: el primero este martes 29 de septiembre, el segundo el miércoles 30 y un eventual tercer juego el jueves 1 de octubre.

Los Bravos llegan como campeones de la División Este de la Liga Nacional y cerraron la temporada regular con un registro de 94 victorias y 68 derrotas, mientras que Filadelfia terminó con marca de 88-74 y obtuvo uno de los boletos de comodín. Los Phillies aseguraron su clasificación en la última jornada de la temporada regular.