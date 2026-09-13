Video: Así fue la espectacular jugada de Mauricio Dubón en las Grandes Ligas

Estados Unidos.

Los Atlanta Braves, equipo donde milita el hondureño Mauricio Dubón, cerraron con derrota su serie de tres partidos frente a los Philadelphia Phillies, al caer 9-4 este domingo en el Citizens Bank Park. Atlanta llegó al último compromiso con la posibilidad de completar la barrida, pero Philadelphia reaccionó en el octavo episodio y terminó sentenciando el encuentro con un rally de siete carreras. Alec Bohm fue uno de los protagonistas de la remontada al conectar un doblete de dos carreras que colocó a los Phillies arriba en el marcador de manera definitiva.

Sin embargo, la derrota no evitó que los Braves se quedaran con la serie, ya que habían conseguido imponerse en los dos primeros encuentros. Atlanta ganó el primer partido 6-5 en 11 entradas y posteriormente consiguió una contundente victoria de 12-2, resultados que le permitieron asegurar la serie antes del último juego.

Joyita defensiva de Mauricio Dubón

A pesar del resultado adverso, Mauricio Dubón volvió a destacar con una gran jugada a la defensiva y demostró nuevamente su capacidad para responder en diferentes posiciones del terreno. En la parte alta de la primera entrada, Bryce Harper conectó una línea hacia el jardín izquierdo, donde se encontraba ubicado el pelotero hondureño. Dubón reaccionó rápidamente, se lanzó hacia adelante y logró capturar la pelota antes de que tocara el suelo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La espectacular intervención del catracho evitó que Harper pudiera avanzar y permitió a los Braves mantener controlada la situación defensiva en ese momento del partido. Dubón sigue sumando en ofensiva El hondureño también tuvo una destacada actuación con el bate pese a la derrota de Atlanta. Dubón conectó tres sencillos durante el encuentro y elevó a 142 sus imparables en la presente temporada, cifra que lo coloca en el puesto 38 de toda la MLB.

Además, consiguió una base por bolas, con la que llegó a 32 boletos en la campaña, ubicándose en el séptimo lugar dentro de los Braves en este departamento. Como si fuera poco, Dubón también se apuntó una base robada, llegando a ocho estafadas en la temporada, una cifra que representa una nueva marca personal para el jugador hondureño en las Grandes Ligas.