Erick Puerto vuelve a marcar en Europa: así fue su segundo gol con Bate Borisov

Bielorussia.

¡Lo celebra Honduras! El delantero Erick Puerto volvió a la escena y este domingo 13 de septiembre anotó su segundo gol en Europa en el empate 2-2 entre el Bate Borisov y el Naftan Novopolotsk por la fecha 22 de la liga de Bielorussia.

El atacante catracho había pasado casi un mes sin anotar gol desde el primero que fue el 15 de agosto en el triunfo 1-0 ante Vitebsk por la fecha 18.

Sin embargo, esa mala racha se acabó este domingo tras anotar un nuevo gol. El Bate Borisov llegaba obligado a ganar para alejarse en los puestos del descenso y a penas al minuto 13' Neskoromnyi anotó el 1-0.