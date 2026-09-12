Moncada sigue encendido: su asistencia para salvar invicto del Lugano en Suiza

Suiza.

Dereck Moncada continúa dejando buenas sensaciones en el fútbol suizo y este sábado volvió a ser protagonista con el Lugano, al registrar su primera asistencia en la máxima categoría de Suiza. El futbolista hondureño aportó el pase decisivo para que su equipo rescatara un empate 2-2 frente al histórico Young Boys.

El catracho apareció en el tramo final del encuentro para marcar diferencia. Al minuto 80, Moncada recibió el balón por el sector derecho y envió un preciso centro al área, donde apareció su compañero Albian Ajeti para conectar el remate que significó el 2-2 definitivo para el conjunto de Lugano.

Con esta participación, Dereck Moncada ya registra tres goles y una asistencia en apenas siete partidos disputados exclusivamente en la Liga de Suiza. Su rendimiento también se extiende a las diferentes competiciones, ya que acumula cinco anotaciones entre el campeonato liguero, la Copa de Suiza y la UEFA Conference League.