Port Vale de Inglaterra anuncia convocatoria de Keyrol Figueroa con la Bicolor

Inglaterra.

El llamado de Keyrol Figueroa a la Selección de Honduras ya tiene consecuencias en el calendario del Port Vale, que no podrá contar con el joven delantero durante la próxima jornada del fútbol inglés. El atacante catracho fue incluido en la convocatoria oficial de la Bicolor para esta fecha internacional.

El conjunto que compite en la Sky Bet League Two dio a conocer mediante su sitio web la suspensión de los compromisos que debía disputar frente al Northampton Town y Colchester United. De acuerdo con la institución inglesa, estos encuentros fueron aplazados debido a la convocatoria internacional de varios jugadores de su plantilla.

Entre los futbolistas que deberán ausentarse durante el parón de selecciones aparece precisamente Keyrol Figueroa. El Port Vale confirmó que el delantero hondureño no estará disponible para el equipo mientras atiende el llamado de la representación nacional.