Dubón conecta jonrón con los Bravos y establece nueva marca personal en la MLB

Estados Unidos.

El hondureño Mauricio Dubón continúa dejando su huella en las Grandes Ligas y volvió a ser protagonista con los Bravos de Atlanta, que derrotaron 5-2 a los Philadelphia Phillies en una importante jornada de la temporada. El beisbolista catracho tuvo una destacada actuación ofensiva y cerró el encuentro como uno de los principales protagonistas del triunfo de Atlanta. Dubón conectó un cuadrangular y un sencillo, además de producir dos carreras y anotar en dos ocasiones.

Dubón establece nueva marca personal Uno de los momentos más destacados de la noche llegó con el batazo de cuatro esquinas del hondureño. Con su jonrón, Dubón alcanzó los 11 cuadrangulares en la temporada, estableciendo una nueva marca personal en su carrera en las Grandes Ligas. El 14 de los Braves sigue demostrando que puede aportar de diferentes maneras y que su presencia en la alineación se ha convertido en un elemento importante para el equipo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además del cuadrangular, Dubón conectó un sencillo para llegar a 133 imparables, cifra que lo coloca en el cuarto lugar entre los registros destacados mencionados en la actual campaña. También responde con carreras impulsadas y anotadas La producción del hondureño no se limitó a los batazos de extrabase. Dubón también consiguió dos carreras impulsadas, llegando a 66 en la temporada, mientras que con sus dos anotaciones alcanzó las 60 carreras anotadas.