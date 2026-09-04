Dubón conecta jonrón con los Bravos y establece nueva marca personal en la MLB

El hondureño Mauricio Dubón continúa dejando su huella en las Grandes Ligas y volvió a ser protagonista con los Bravos de Atlanta, que derrotaron 5-2 a los Philadelphia Phillies en una importante jornada de la temporada.
El beisbolista catracho tuvo una destacada actuación ofensiva y cerró el encuentro como uno de los principales protagonistas del triunfo de Atlanta. Dubón conectó un cuadrangular y un sencillo, además de producir dos carreras y anotar en dos ocasiones.
Dubón establece nueva marca personal
Uno de los momentos más destacados de la noche llegó con el batazo de cuatro esquinas del hondureño. Con su jonrón, Dubón alcanzó los 11 cuadrangulares en la temporada, estableciendo una nueva marca personal en su carrera en las Grandes Ligas.
El 14 de los Braves sigue demostrando que puede aportar de diferentes maneras y que su presencia en la alineación se ha convertido en un elemento importante para el equipo.
Además del cuadrangular, Dubón conectó un sencillo para llegar a 133 imparables, cifra que lo coloca en el cuarto lugar entre los registros destacados mencionados en la actual campaña.
También responde con carreras impulsadas y anotadas
La producción del hondureño no se limitó a los batazos de extrabase. Dubón también consiguió dos carreras impulsadas, llegando a 66 en la temporada, mientras que con sus dos anotaciones alcanzó las 60 carreras anotadas.
De esta manera, el pelotero catracho continúa acumulando números importantes y mostrando su capacidad para contribuir tanto en momentos de presión como a lo largo de una temporada exigente.
Un jugador clave para Atlanta
Más allá de sus estadísticas ofensivas, uno de los principales valores de Dubón para los Braves continúa siendo su versatilidad. El hondureño puede aportar tanto con el madero como defensivamente, convirtiéndose en una pieza que le ofrece diferentes alternativas al cuerpo técnico.
Su regularidad durante la temporada también ha generado reconocimiento entre los aficionados hondureños, que siguen con atención cada una de sus actuaciones en la MLB.
Con esta nueva actuación ante los Phillies, Dubón vuelve a colocar el nombre de Honduras en lo más alto del béisbol de las Grandes Ligas y confirma que atraviesa una temporada en la que está dejando números importantes.