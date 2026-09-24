Dubón sigue imparable: así fue batazo de la victoria a los Bravos de Atlanta

Atlanta, Estados Unidos.

Mauricio Dubón volvió a ser protagonista con los Bravos de Atlanta y esta vez lo hizo en el momento más importante. El hondureño conectó un sencillo en la décima entrada para darle a Atlanta una dramática victoria por 3-2 sobre los Cincinnati Reds en el Truist Park.

El encuentro llegó empatado a la décima entrada después de un intenso partido. Con la oportunidad de dejar tendidos a los Reds, Dubón apareció con el batazo decisivo y envió a la registradora la carrera que significó el triunfo número 93 de la temporada para Atlanta.

Mauricio Dubón bateó el sencillo, DaShawn Keirsey Jr. anotó y le dio la victoria a los Bravos en la parte baja de la décima entrada.