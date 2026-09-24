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Dubón sigue imparable: así fue batazo de la victoria a los Bravos de Atlanta

Mauricio Dubón bateó un sencillo decisivo, DaShawn Keirsey Jr. anotó y le dio la victoria a los Bravos en la parte baja de la décima entrada

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 09:06 -
  • Redacción La Prensa
Atlanta, Estados Unidos.

Mauricio Dubón volvió a ser protagonista con los Bravos de Atlanta y esta vez lo hizo en el momento más importante. El hondureño conectó un sencillo en la décima entrada para darle a Atlanta una dramática victoria por 3-2 sobre los Cincinnati Reds en el Truist Park.

El encuentro llegó empatado a la décima entrada después de un intenso partido. Con la oportunidad de dejar tendidos a los Reds, Dubón apareció con el batazo decisivo y envió a la registradora la carrera que significó el triunfo número 93 de la temporada para Atlanta.

Mauricio Dubón bateó el sencillo, DaShawn Keirsey Jr. anotó y le dio la victoria a los Bravos en la parte baja de la décima entrada.

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El batazo significó además un momento especial para el catracho, quien consiguió el tercer walk-off de su carrera y el primero vistiendo el uniforme de los Braves. Dubón terminó la noche con 2 hits y una base por bolas, extendiendo a 10 juegos su racha conectando al menos un imparable.

La victoria también tuvo otros protagonistas. Matt Olson conectó un cuadrangular solitario para empatar el partido en la sexta entrada, mientras que Austin Riley hizo lo propio en el séptimo episodio para colocar nuevamente el marcador 2-2.

Para Dubón, la jornada vuelve a poner en evidencia el peso que ha adquirido dentro de Atlanta en esta recta final de temporada.

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El hondureño cerró con 2 imparables, una carrera impulsada y una base por bolas, mientras continúa construyendo una campaña destacada en las Grandes Ligas.

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