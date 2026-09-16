Mauricio Dubón tiene un noble gesto en apoyo a Shin Fujiyama y los niños de Honduras

Estados Unidos.

El beisbolista hondureño Mauricio Dubón volvió a demostrar su orgullo por Honduras y protagonizó un gesto que rápidamente llamó la atención durante el partido de los Bravos de Atlanta frente a los Chicago Cubs en las Grandes Ligas. El pelotero catracho decidió saltar al terreno de juego con unas espectaculares zapatillas personalizadas con los colores de la bandera de Honduras, un detalle especial con el que quiso rendir homenaje a su país y, al mismo tiempo, mostrar su respaldo al importante proyecto que impulsa el influencer japonés Shin Fujiyama. En el calzado utilizado por Dubón destacó el apoyo a la Fundación 1,000 Escuelas, iniciativa liderada por Fujiyama que busca contribuir a la construcción y mejoramiento de centros educativos en Honduras. De esta manera, el pelotero catracho aprovechó uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo para enviar un mensaje de solidaridad y compromiso con los niños hondureños.

Pero el gesto de Dubón no se quedará únicamente en una imagen. El propio jugador anunció que las zapatillas que utilizó durante el encuentro serán subastadas al finalizar el año 2026 y que el 100 % de los fondos recaudados será destinado al proyecto de las 1,000 escuelas en Honduras. “Quiero que la gente siempre recuerde de dónde vengo y crear conciencia de que los niños en Honduras también merecen la oportunidad de perseguir sus sueños”, señaló Mauricio Dubón, dejando claro el significado especial que tiene para él utilizar su plataforma como deportista para apoyar causas relacionadas con su país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El detalle tampoco pasó desapercibido durante la transmisión oficial de las Grandes Ligas. Los comentaristas destacaron los llamativos tacos con los colores de Honduras y explicaron a los espectadores el propósito que existe detrás de la iniciativa del jugador catracho. Durante la transmisión se hizo énfasis en que Dubón está utilizando el calzado como una manera de ayudar a recaudar fondos para el proyecto de construcción de 1,000 escuelas impulsado por Shin Fujiyama. También resaltaron el significado que tiene esta acción al tratarse del único hondureño que actualmente juega en las Grandes Ligas. “Los utiliza para ayudar a recaudar dinero para construir 1,000 escuelas en Honduras. Eso es algo muy bueno. Al ser el único hondureño que juega en la MLB, significa mucho para él retribuir a su país de origen. Dubón es un gran ejemplo”, destacaron los comentaristas durante la transmisión.

El gesto de Mauricio Dubón llega además en un momento especial, cuando Honduras celebra su mes patrio. El pelotero aprovechó nuevamente su presencia en el máximo escenario del béisbol para llevar los colores de la bandera cinco estrellas y convertir una jornada deportiva en una oportunidad para visibilizar una causa educativa.



PROYECTO DE SHIN

Cabe recordar que el proyecto de Shin Fujiyama es One Thousand Schools, una iniciativa que tiene como objetivo construir y rehabilitar 1,000 escuelas en diferentes zonas de Honduras, especialmente en comunidades rurales. El programa también contempla la capacitación de docentes y busca utilizar la educación como una herramienta para combatir la pobreza y generar nuevas oportunidades para los jóvenes. La iniciativa también ha conseguido el respaldo de empresas, organizaciones, voluntarios y diferentes sectores de la sociedad hondureña. En 2026, Fujiyama continúa buscando alianzas para ampliar el alcance de sus proyectos educativos y llevar mejores condiciones a más comunidades del país.