Mauricio Dubón celebra a lo grande: Braves se coronan campeones del Este

Estados Unidos.

El beisbolista hondureño Mauricio Dubón celebró este domingo un nuevo logro en su carrera en las Grandes Ligas, luego de que los Atlanta Braves aseguraran el título de la División Este de la Liga Nacional. Atlanta selló la conquista con una victoria 4-2 sobre los Houston Astros, resultado que además significó una barrida en la serie y permitió a los Braves alcanzar un récord de 92-64. Dubón volvió a responder con el bate en este compromiso y conectó un doble, llegando a 28 batazos de dos bases en la temporada, cifra que lo coloca en el tercer lugar entre los jugadores de Atlanta en este apartado.

El catracho también anotó una carrera para alcanzar las 63 anotadas en la campaña, ubicándose quinto dentro del equipo. Uno de los datos más destacados de su actuación es que Dubón atraviesa una racha de nueve partidos consecutivos conectando al menos un imparable, demostrando su regularidad en el cierre de la temporada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Con el batazo conseguido ante Houston, el hondureño llegó a 151 hits en la campaña, registro que lo mantiene empatado en el puesto 29 de toda la MLB. El título representa una nueva celebración para Atlanta, que conquistó así su campeonato divisional número 24 en la historia de la franquicia.

LO QUE SE VIENE PARA BRAVES Y DUBÓN

Ahora Atlanta podrá concentrarse completamente en la postemporada. El equipo consiguió su octava clasificación a los playoffs en nueve temporadas, regresando nuevamente al escenario donde buscará avanzar en octubre y competir por el título de la Liga Nacional y posteriormente por la Serie Mundial. El campeonato divisional también confirma la recuperación de una organización que había quedado fuera de los playoffs en 2025 después de terminar aquella campaña con récord de 76-86. En 2026, Atlanta volvió a instalarse desde temprano en la parte alta de la División Este y terminó asegurando nuevamente su lugar entre los equipos que disputarán la postemporada. Los Braves tendrán que esperar para conocer su posición definitiva dentro de la siembra de la Liga Nacional, mientras continúan los últimos partidos de la temporada regular. Lo que ya está asegurado es que Atlanta será uno de los equipos que estarán en octubre y que Mauricio Dubón tendrá la oportunidad de vivir nuevamente la experiencia de una postemporada de Grandes Ligas.