Exmarido de Hayden Panettiere presenta una solicitud para proteger la herencia de su hija

Wladimir Klitschko, expareja de la fallecida actriz Hayden Panettiere, ha solicitado a un tribunal de Los Ángeles que lo nombre tutor temporal de la hija de ambos, Kaya, para proteger los derechos y herencia de la menor. Según informó el portal TMZ, el exboxeador profesional ucraniano ha realizado esa petición ante la preocupación de que algunos de los bienes de la fallecida actriz puedan perderse. En su petición para ser nombrado tutor temporal, Klitschko afirma que tiene derecho a la totalidad de los bienes sujetos al proceso sucesorio de Hayden en California. En el documento, obtenido por TMZ, él señala que agentes federales accedieron a la vivienda de Hayden como parte de una investigación en curso y se llevaron sus pertenencias, por lo que el exboxeador quiere actuar como representante del patrimonio para poder recuperar dichos bienes una vez concluya la investigación.

Preocupación de Hayden por su seguridad

La expareja de Hayden indica en los documentos que, antes de fallar, la protagonista de "Héroes" contrató un servicio de seguridad para proteger su hogar y su contenido, "debido a la preocupación documentada de que un individuo había logrado acceder sin autorización a la propiedad de Hayden". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, menciona que una empresa cambió las cerraduras tras la muerte de la actriz «y que, como medida de precaución, se han trasladado a otro lugar los depósitos que contenían ropa de diseño y accesorios utilizados en apariciones públicas». El deportista afirma que «es previsible que dicho individuo continúe intentando apropiarse indebidamente de bienes pertenecientes al patrimonio de Hayden». "Dada la gran repercusión pública que rodea al patrimonio de Hayden, es necesario nombrar de inmediato a un representante personal que salvaguarde y proteja la vivienda y los bienes de la actriz", señala la expareja de la actriz.

El fallecimiento de Hayden Panettiere

Kaya no solo heredará los artículos incautados o desaparecidos, sino que, al haber fallecido Hayden sin testamento, será la única heredera de todos sus bienes, incluido su apartamento en West Hollywood. Hayden Panettiere falleció en Carolina del Sur el 16 de agosto pasado a los 36 años debido a una sobredosis accidental provocada por un cóctel de medicamentos que incluyó el fentanilo, según confirmó la autopsia.

Larga trayectoria profesional