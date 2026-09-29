Mariska Hargitay sacude Instagram y expone la impunidad

En su cuenta oficial de Instagram, Mariska Hargitay compartió un mensaje contundente: “Sí, creo que deberíamos arruinar el futuro de los hombres adultos que drogan y violan en grupo a una mujer”.

La publicación, breve pero poderosa, refleja la indignación de la actriz frente a la impunidad que rodea muchos casos de violencia sexual. Hargitay, reconocida por su papel en La Ley y el Orden: UVE, ha sido durante años una voz activa en la defensa de las víctimas.

Su mensaje en redes sociales no es aislado: se conecta con su propia historia, pues ella misma reveló que a los 30 años fue víctima de violación por parte de un supuesto amigo.

Al compartir su experiencia, Mariska busca quitar la vergüenza de las víctimas y colocarla donde corresponde: en los agresores. A partir de esa vivencia, fundó en 2004 la "Joyful Heart Foundation"(Fundación Corazón Alegre), organización dedicada a apoyar a sobrevivientes de abuso sexual y violencia doméstica.