Mariska Hargitay sacude Instagram y expone la impunidad

En su cuenta oficial de Instagram, Mariska Hargitay compartió un mensaje contundente: “Sí, creo que deberíamos arruinar el futuro de los hombres adultos que drogan y violan en grupo a una mujer”.
La publicación, breve pero poderosa, refleja la indignación de la actriz frente a la impunidad que rodea muchos casos de violencia sexual. Hargitay, reconocida por su papel en La Ley y el Orden: UVE, ha sido durante años una voz activa en la defensa de las víctimas.
Su mensaje en redes sociales no es aislado: se conecta con su propia historia, pues ella misma reveló que a los 30 años fue víctima de violación por parte de un supuesto amigo.
Al compartir su experiencia, Mariska busca quitar la vergüenza de las víctimas y colocarla donde corresponde: en los agresores. A partir de esa vivencia, fundó en 2004 la "Joyful Heart Foundation"(Fundación Corazón Alegre), organización dedicada a apoyar a sobrevivientes de abuso sexual y violencia doméstica.
La actriz ha insistido en que lo que vivió no fue un acto sexual, sino un ejercicio de poder y control, una dinámica que se repite en miles de casos alrededor del mundo.
Mariska rompe el silencio, Florence desafía la censura
En paralelo, otra figura de Hollywood, Florence Pugh , denunció recientemente que Instagram censuró una publicación en la que compartía información sobre una demanda por violación en la Universidad de Cornell.
Pugh se mostró indignada al señalar que la plataforma estaba silenciando un tema incómodo, justo cuando más se necesita visibilidad.
La actriz británica relató que una exalumna acusó a siete miembros de una fraternidad de haberla drogado y agredido sexualmente en 2024. Según Pugh, la respuesta institucional fue insuficiente: solo dos de los acusados fueron expulsados, mientras que otros recibieron sanciones menores.
“Esto es un asesinato del alma”, escribió la actriz, criticando que se permita a los agresores seguir adelante con su vida tras escribir un simple ensayo de disculpa.
La censura de Instagram a su publicación generó un debate sobre el papel de las redes sociales en la visibilización de la violencia de género.
La coincidencia entre el mensaje de Hargitay y la denuncia de Pugh refleja una misma lucha: la necesidad de hablar sin miedo y de enfrentar tanto la violencia como la censura digital.
Dos voces distintas, un mismo llamado: que las víctimas sean escuchadas y que los agresores enfrenten consecuencias reales, sin privilegios ni silencios impuestos.