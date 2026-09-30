Muere a los 13 años la hija del actor Chad Lowe

Fiona Hepler Lowe, hija de 13 años del actor Chad Lowe y la productora Kim Painter, falleció, según informó su familia en un comunicado difundido el martes. La causa de la muerte no ha sido revelada. “Estamos profundamente apenados por la pérdida de nuestra querida Fiona”, señaló la familia Lowe en el comunicado, según informó People. Fiona fue descrita como “una joven cariñosa, inteligente, creativa ya la que le encantaba bailar”. “Era adorada por sus hermanas y profundamente amada por sus padres”, añadió la familia. “De hecho, era la luz de nuestras vidas”.

“Su fallecimiento es devastador para toda nuestra familia y pedimos oraciones y privacidad en estos momentos”, expresó el comunicado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Fiona Hepler Lowe era la segunda de las tres hijas de la pareja. Chad Lowe, de 58 años, y Kim Painter, de 52, también son padres de Mabel Painter, de 17 años, y Nixie Barbara, de 10. Fiona no tuvo una carrera artística, ya que no era una figura del entretenimiento. La familia perdió su vivienda en Pacific Palisades durante los incendios de 2025. El comunicado concluyó con un mensaje sobre salud mental: “Si usted o alguien que conoce está lidiando con problemas de salud mental, comuníquese con la Línea de Ayuda para la Prevención del Suicidio y las Crisis 988 llamando o enviando un mensaje de texto al 988”.

Chad Lowe y su carrera