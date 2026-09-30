Realizarán simulacro de emergencia en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales este miércoles

San Pedro Sula. La Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA) informó que este miércoles 30 de septiembre de 2026, a partir de las 2:30 p.m., se llevará a cabo un Simulacro General de Emergencia a Escala Real en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales y sus áreas adyacentes, en San Pedro Sula.

La actividad contempla la simulación de un accidente aéreo en el costado sur, fuera del perímetro aeroportuario, por lo que se observará un masivo desplazamiento de ambulancias, unidades de rescate, cuerpos de bomberos y autoridades de seguridad.

Las autoridades piden a la población no alarmarse ante el movimiento de los cuerpos de socorro y unidades de emergencia en la zona.

De acuerdo con el comunicado de EHISA, el objetivo del ejercicio es evaluar la efectividad de los procedimientos de respuesta, la coordinación interinstitucional y la capacidad operativa ante un evento aeronáutico, siguiendo los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

La entidad reafirmó su compromiso con la seguridad operacional y la protección de los pasajeros y usuarios.