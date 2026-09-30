Veinte años de Zolitur en Roatán: inversión, empleo y una deuda con el ordenamiento

San Pedro Sula, Honduras. La creación de la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía (Zolitur), marcó un antes y un después y sus efectos a largo plazo todavía juegan un papel importante en la economía y el ordenamiento territorial de este departamento insular hondureño. La creación de la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía (Zolitur) marcó un antes y un después, y sus efectos a largo plazo todavía juegan un papel protagónico en la economía y el ordenamiento territorial de este departamento insular hondureño. Zolitur nació como respuesta a las necesidades de un territorio con características que lo diferencian del resto del país, por lo que el siguiente paso lógico consistía en reconocer dicha diferenciación, proveerle de condiciones que fomentaran su desarrollo y crecimiento económico y reglamentar ese marco mediante una ley creada expresamente para ese propósito. Ya desde su preámbulo, la Ley de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía establece “la necesidad impostergable de impulsar el desarrollo socio-económico” del departamento. Pero las expectativas no siempre se corresponden con la realidad y aunque el régimen le dio un fuerte impulso a las islas, todavía tiene retos pendientes de resolver y con los que, después de 20 años, todavía sigue luchando. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Origen y objetivos

El sitio oficial de Zolitur explica que la génesis de este régimen especial surgió por iniciativa de varios miembros procedentes de diversas comunidades de las islas, en un esfuerzo al que luego se sumó el diputado Jerry Hynds, para presentar ante el Congreso Nacional la iniciativa de ley para la creación de la zona libre turística en Islas de la Bahía.

Este proceso culminó el 14 de diciembre de 2006, con la sanción y firma de la ley durante el gobierno de Manuel Zelaya, mediante el Decreto 181-2006, publicado en enero en el diario oficial La Gaceta. El sitio explica que Zolitur fue creada desde un inicio como una entidad pública descentralizada “con competencia funcional y geográfica en la jurisdicción de Islas de la Bahía”. Su objetivo principal consiste en generar y promover la inversión nacional y extranjera dentro del territorio, a través de un régimen aduanero, tributario y de ordenamiento territorial especial, en procura de un “crecimiento socioeconómico, la seguridad de las personas y bienes, desarrollo sostenible”, sin olvidar la protección del medioambiente ni la capacidad de “carga ecológica y potencial turístico de la zona”.

Impacto económico

De acuerdo con Dino Silvestri, director ejecutivo de Zolitur, este modelo ha tenido un impacto significativo en el crecimiento y desarrollo de las islas. Destaca que en la actualidad lo conforman alrededor de 330 empresas, las cuales generan unos 7,000 empleos directos. Silvestri destaca también la eficiencia administrativa, la cual les permite operar con una base presupuestaria que, en su mayor parte, es generada por el mismo régimen especial. Esto les da un amplio margen de maniobra para la ejecución de sus iniciativas y proyectos. “Cuando empezó esta institución hace 20 años, los ingresos de Zolitur eran 4 millones de lempiras al año, eso eran sus presupuestos y con eso hacían proyectos. Ahora eso asciende a 227 millones de lempiras al año en 20 años”, comenta Silvestri.

En lo que al uso de estos ingresos se refiere, Silvestri indica que, a diferencia de lo que sucede en otras instancias de la administración pública, en Zolitur hasta el 80% se utiliza para la ejecución de proyectos, mientras que solo el 20% se destina a gastos administrativos. En ese sentido, remarca Silvestri, Zolitur representa un nivel de respuesta más rápido que el del Gobierno central, lo cual ha permitido la ejecución de proyectos como la construcción de escuelas, clínicas de salud, pavimentación de calles y proyectos de agua y saneamiento que, de otro modo, estarían aún en espera. Julio Galindo, veterano empresario con 58 años de experiencia haciendo negocios en Roatán, da fe del impulso que Zolitur le ha dado a la economía de Islas de la Bahía. Relata que cuando abrió su hotel en 1968 no solo no había una zona libre, sino que tampoco existía un ministerio para impulsar el turismo. “Apenas había una pista de aterrizaje para avionetas”, recuerda. Sin embargo, con el paso del tiempo se fueron dando los pasos que sentaron las bases del crecimiento que Zolitur se encargó de fomentar.

Galindo agrega que, además del régimen de Zolitur, otro aspecto clave fue el Decreto 90-90, el cual reformaba el artículo 107 de la Constitución de la República a fin de regular la adquisición de tierras por parte de extranjeros. “Estas leyes atrajeron la inversión extranjera y local; con los incentivos han triplicado en primer lugar las municipalidades con su presupuesto anual muy notable, la liquidez de las municipalidades en (Islas de la Bahía)”, explica Galindo. Resaltando el beneficio colectivo que ha producido Zolitur, Galindo refiere que, gracias a tales incentivos, las Islas de la Bahía se han convertido en uno de los departamentos que más contribuye con el pago de impuestos al Estado, superando a departamentos que los superan en tamaño, como Olancho, pero con una décima parte de la población. “La zona libre no solo da incentivos a los amparados en la ley, sino que construye muelles de primera en Guanaja, Utila y Santos Guardiola, alcantarillados, escuelas, pozos y otros proyectos en todo el departamento insular”, dice Galindo.

Retos: el tema más fuerte es la burocracia

Pero el éxito que Zolitur ha tenido en su cometido no ha estado exento de desafíos, y uno de los más importantes lo señala Silvestri al referir que en la actualidad Zolitur es un régimen cerrado para nuevos beneficiarios. “No tenemos más acogidos, porque en el 2013, por unas disposiciones de Sefín (Secretaría de Finanzas) nos cerraron el régimen”, lamentó, contrastando que las empresas que sí lograron acogerse a él se cuentan entre las que más crecimiento han tenido en los 20 años que llevan gozando de sus beneficios.

¿Qué es? Zolitur Es la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía, un régimen especial creado para impulsar la inversión y el desarrollo económico del departamento mediante beneficios aduaneros y tributarios, además de facultades relacionadas con ordenamiento territorial y ejecución de proyectos.

Pero, según Silvestri, las restricciones para extender el régimen a nuevos beneficiarios no son el único reto. “El tema de nosotros más fuerte es la burocracia”, apunta. El directivo observa que no se trata de un problema exclusivo de un gobierno en particular, sino de una cultura administrativa acostumbrada a tomarse su tiempo para hacer las cosas. A este respecto, Silvestri contrasta la diferencia con el modelo de administración privada de empresas como Próspera Honduras, el cual, en su opinión, es mucho más ágil a la hora de efectuar trámites.

“Ellos, por ejemplo, lo he escuchado, porque he visto personas que los han visitado. Si usted va a la Zede Próspera, usted puede sacar su permiso de construcción, permiso de operación, en 45 minutos”, ilustra, como ejemplo de una legislación que ayuda a mover más velozmente la burocracia. En opinión del director ejecutivo de Zolitur, tales situaciones hacen patente la necesidad de llenar un hueco que ha tenido Honduras en materia de gobernabilidad: la ausencia de un gobierno departamental fuerte. “Aquí solo hay dos formas de gobierno. El gobierno central, que es el presidente y toda la parte del Ejecutivo. Y están los alcaldes, que manejan sus presupuestos, que normalmente son pequeños. En lugares como Estados Unidos y en México hay un nivel estatal o departamental y es fuertísimo”, contrasta. “El tema de descentralizar”, y agrega que “Zolitur es lo más cerca que hemos llegado en el país para llegar a eso”.

Al consultarle sobre el efecto que la llegada de empresas como Próspera han tenido en la economía de las islas, Silvestri se enfoca en el aspecto pragmático de la cuestión. “Yo tengo la mentalidad de que es importante tener opciones, porque si nosotros no la tenemos, los inversionistas o las personas van a ir a otros lugares a buscar lo que ellos están buscando y de eso se trata”, asegura.

Sostenibilidad en entredicho

Aunque el régimen de Zolitur produjo resultados bastante satisfactorios, todavía quedan algunos asuntos como materias pendientes desde la perspectiva gubernamental. Andrés Ehrler, ministro de Turismo, se refirió al tema al observar que “probablemente lo que se ha descuidado es que ese mecanismo de atracción de inversión requiere actualización para poder ser más competitivo en materia de atracción de inversiones a nivel general”. El ministro identifica como el mayor problema histórico el que todavía no se haya concretado el plan integral de ordenamiento territorial previsto en la ley que creó el régimen, algo indispensable para evitar que el crecimiento y el desarrollo del territorio se lleve a cabo de una manera desordenada. El funcionario reiteró el compromiso del actual Gobierno con el crecimiento y el desarrollo de las zonas libres, haciendo hincapié en que lo que se ha hecho en Roatán también puede replicarse en otras partes del país.

“Roatán no estaría en el punto de importancia como uno de los lugares principales del turismo de Honduras si no hubiese habido mecanismo de atracción de inversión”, observa, lo que abre la puerta a “poder implementar ciertos modelos mejorados en otros lados del país, como en el Golfo de Fonseca, que son zonas deprimidas, o en el caso de zonas turísticas que tengan alto valor, como el caso de la parte de las áreas aeroportuarias u otros, donde se pueden hacer desarrollos para mejorar el tema de atracción de inversión”. En cuanto a ciertas limitantes, como el cierre del régimen de Zolitur en Islas de la Bahía, el cual restringe la incorporación de nuevos beneficiarios, Ehrle recordó que “tenemos una ley para el tema de turismo, que se llama Ley de Fomento al Turismo”. El ministro explica que dicho instrumento ha permitido que, incluso en un espacio regulado como Islas de la Bahía, particularmente Roatán, crear espacios de desarrollo para atraer inversionistas bajo ese marco legal. Ehrle también se refirió a otros pendientes con el modelo de Zolitur, como, por ejemplo, una distribución más equitativa de los ingresos generados a través del régimen, a fin de que fluyan hacia otras partes del territorio más allá del municipio de Roatán, siendo que otros lugares como el municipio de Santos Guardiola o los de Utila y Guanaja no parecen haber avanzado a la misma velocidad, por lo que el planteamiento del funcionario implica que en estos lugares existe una brecha de desarrollo que Zolitur tendría que ayudar a cerrar.

Puntos Clave Ley de Zolitur 1. Es un régimen de exención casi total para beneficiarios registrados, con pocas excepciones: el 4% de ganancias de capital, las tarifas a pasajeros, el impuesto de tradición y los tributos municipales. 2. El beneficio depende del registro y del permiso de operación, y aplica solo a operaciones originadas y realizadas dentro de la zona. 3. Combina incentivos fiscales con obligaciones ambientales y de ordenamiento territorial. 4. El control aduanero es estricto en el traslado entre las islas y el continente, mediante la guía franca y la inspección.