Airbnb incorpora IA para planificar viajes y otros servicios

Nueva York, Estados Unidos

La empresa de alquileres turísticos Airbnb anunció este miércoles nuevas funciones de inteligencia artificial (IA) para planificar viajes, con herramientas para compartir recomendaciones entre contactos y servicios adicionales como comida a domicilio y lavandería. Según informó en un comunicado, estas nuevas funciones comenzarán a desplegarse primero en Estados Unidos y buscan "simplificar" las distintas etapas de los viajes y "ampliar" los servicios disponibles en su plataforma.

Entre las principales incorporaciones figura un mapa interactivo con el que los usuarios pueden consultar dónde han viajado sus amigos y familiares, qué alojamientos han elegido o cuáles serán sus próximos destinos. De esta manera, los usuarios pueden consultar las evaluaciones de sus contactos y guardar alojamientos, pero también decidir qué información comparten y con quién. La plataforma también ofrece nuevas herramientas de IA para buscar alojamientos, experiencias y servicios mediante palabras clave, además de filtros que identificarán opciones según los intereses del usuario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse