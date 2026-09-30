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Airbnb incorpora IA para planificar viajes y otros servicios

Con herramientas de inteligencia artificial, Airbnb ayudará a planificar viajes y nuevos servicios como comida y lavandería

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 10:15 -
  • Agencia EFE
Airbnb incorpora IA para planificar viajes y otros servicios

Airbnb ha integrado la inteligencia artificial para transformar la búsqueda de alojamientos, optimizar la gestión de los anfitriones y expandir sus servicios de viaje.

 EFE/ Mariscal
Nueva York, Estados Unidos

La empresa de alquileres turísticos Airbnb anunció este miércoles nuevas funciones de inteligencia artificial (IA) para planificar viajes, con herramientas para compartir recomendaciones entre contactos y servicios adicionales como comida a domicilio y lavandería.

Según informó en un comunicado, estas nuevas funciones comenzarán a desplegarse primero en Estados Unidos y buscan "simplificar" las distintas etapas de los viajes y "ampliar" los servicios disponibles en su plataforma.

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Entre las principales incorporaciones figura un mapa interactivo con el que los usuarios pueden consultar dónde han viajado sus amigos y familiares, qué alojamientos han elegido o cuáles serán sus próximos destinos.

De esta manera, los usuarios pueden consultar las evaluaciones de sus contactos y guardar alojamientos, pero también decidir qué información comparten y con quién.

La plataforma también ofrece nuevas herramientas de IA para buscar alojamientos, experiencias y servicios mediante palabras clave, además de filtros que identificarán opciones según los intereses del usuario.

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Además, Airbnb incorporará pedidos de comida a domicilio en algunas ciudades europeas y extenderá a Europa su servicio de entrega de compras, lanzado inicialmente en Estados Unidos.

También ofrecerá servicios de lavandería en determinadas ciudades estadounidenses y, desde noviembre, alquiler de cunas, cochecitos, tronas y juguetes para bebés en más de 60 ciudades del país, en colaboración con BabyQuip.

Para los anfitriones, Airbnb presentó herramientas que permiten gestionar simultáneamente varios anuncios y ajustar automáticamente los precios según la oferta y la demanda.

Airbnb obtuvo en el segundo trimestre de 2026 unos ingresos de 3.600 millones de dólares, un 17 % más interanual, y un beneficio neto de 816 millones de dólares, un 27 % más que en el mismo periodo de 2025. En bolsa, sus acciones cotizan en 158,83 dólares, más de un 25 % por encima de su precio de finales de marzo.

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Agencia EFE
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