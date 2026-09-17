HONOR 600e usa IA para crear videos a partir de imágenes

San Pedro Sula, Honduras. Convertir una simple foto en un video es posible desde el HONOR 600e, que incorpora Video IA 2.0, una función de inteligencia artificial diseñada para transformar imágenes en videos directamente desde el teléfono. A diferencia de otras alternativas que requieren aplicaciones externas, el HONOR 600e incorpora las herramientas de inteligencia artificial directamente en el teléfono. Esto permite transformar imágenes en videos de manera sencilla y crear contenido sin salir del dispositivo.

El equipo también cuenta con una función de referencia multiimagen, con la que es posible seleccionar hasta tres imágenes diferentes para que la inteligencia artificial combine estilos, personajes o elementos y genere nuevos videos a partir de esas referencias.

Uno de los apartados que destaca en el HONOR 600e es su sistema de cámaras traseras, encabezado por un sensor principal de 108 megapíxeles con apertura f/1.75. Esta configuración está pensada para capturar fotos con un alto nivel de detalle y ofrece al usuario mayor margen para trabajar sus imágenes, dependiendo del modo de captura utilizado. El dispositivo también cuenta con una cámara ultra gran angular de 5 megapíxeles, que permite captar una parte más amplia de la escena que una cámara convencional. Es especialmente útil para fotografiar paisajes, grupos de personas o edificios, cuando se quiere incluir más elementos en una sola imagen. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Para acercarse a los sujetos sin moverse del lugar, el HONOR 600e ofrece zoom digital de hasta 10x. En cuanto a video, el teléfono admite grabación de hasta 1080p, por lo que permite registrar momentos cotidianos, viajes y experiencias directamente desde el dispositivo.

En autonomía, el HONOR 600e incorpora una batería de 6,520 mAh de capacidad típica, según la información proporcionada para este artículo. La capacidad está orientada a ofrecer una autonomía prolongada para actividades como navegación en internet, videojuegos y reproducción de contenido.

Para disfrutar las fotos, videos y demás contenido, el HONOR 600e cuenta con una pantalla AMOLED de 6.6 pulgadas, con resolución de 1200 × 2600 píxeles y capacidad para mostrar hasta 1,070 millones de colores. Esto se traduce en imágenes con buen nivel de detalle y colores más variados al momento de ver contenido en el teléfono.