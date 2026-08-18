HONOR Robot Phone: El smartphone que mueve su cámara con IA

San Pedro Sula, Honduras

Un smartphone que puede mover físicamente su cámara para seguir una escena es la propuesta del HONOR Robot Phone, un dispositivo que combina un sistema mecánico de movimiento, inteligencia artificial (IA) y herramientas de imagen orientadas a la creación audiovisual. La marca presentó oficialmente el smartphone que incorpora herramientas de imagen desarrolladas en colaboración con ARRI, la compañía alemana especializada en tecnología cinematográfica. El equipo incorpora un mecanismo 4DoF y un gimbal de titanio que permiten cambiar la posición de la cámara. De acuerdo con la información proporcionada por el fabricante, el sistema fue desarrollado mediante 60 procesos de manufactura e integra más de 100 componentes de precisión y más de 100 patentes.

El movimiento de la cámara está a cargo del gimbal de titanio, con un peso de 2.6 gramos, y del motor HONOR Super Steel Flip Motor. El mecanismo permite realizar diferentes movimientos y está diseñado para facilitar la captura de tomas estabilizadas y dinámicas. "El futuro no se trata simplemente de tener más píxeles. Se trata de control. Se trata de empoderar a los creadores para capturar imágenes hermosas", dijo David Bermbach, director de Producto de ARRI. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El ejecutivo indicó que "venimos de industrias diferentes, pero compartimos una misma ambición: expandir lo que los creadores pueden lograr con las herramientas que llevan consigo todos los días".



Una cámara que puede moverse

El apartado fotográfico es uno de los elementos centrales del dispositivo. El HONOR Robot Phone cuenta con una cámara principal de 200 MP, sensor de 1/1.28 pulgadas y apertura f/1.6. A esta se suma una cámara de teleobjetivo periscópico de 200 MP. El sistema también incorpora funciones de control de movimiento impulsadas por IA. Con ellas, el teléfono puede utilizar el movimiento de su cámara para facilitar determinadas tomas y dar mayor flexibilidad durante la grabación.

El procesamiento de imagen y video integra ARRI LogC3, ARRI Wide Gamut 3 y ARRI Looks, junto con el chip de imagen HONOR H1 Image Chip. Según la compañía, el procesamiento de video incluye funciones de reducción anticipada de ruido. Estas herramientas buscan facilitar el flujo de trabajo desde la captura hasta la edición y posproducción, especialmente para usuarios interesados en fotografía y producción audiovisual desde dispositivos móviles.



Movimiento y seguimiento para grabar

El brazo de la cámara permite distintos modos de movimiento y posicionamiento. El objetivo es que el teléfono pueda realizar tomas en las que la cámara no permanezca fija en la parte posterior del equipo. La propuesta también incorpora funciones de seguimiento y estabilización que fueron mostradas en actividades vinculadas con la industria cinematográfica, entre ellas la China Night del Festival de Cine de Cannes y el 28.º Festival Internacional de Cine de Shanghái.

Además de las funciones relacionadas con la cámara, el dispositivo cuenta con un sistema de enfriamiento diseñado para gestionar la temperatura durante tareas de procesamiento de IA, fotografía, video y multitarea. La pantalla ofrece una frecuencia de actualización adaptable de 1 a 120 Hz y un brillo máximo declarado de 6,800 nits.



Presentación y disponibilidad