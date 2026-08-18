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HONOR Robot Phone: El smartphone que mueve su cámara con IA

El dispositivo incorpora un sistema mecánico para mover la cámara, sensores de 200 MP y herramientas de imagen orientadas a la creación de fotografías y videos

  • Actualizado: 18 de agosto de 2026 a las 11:37 -
  • Redacción
HONOR Robot Phone: El smartphone que mueve su cámara con IA

El HONOR Robot Phone, que se presentó primero en el Mobile World Congress 2026, incorpora un gimbal mecánico de tres ejes y herramientas de imagen desarrolladas junto con ARRI.

 Foto: Cortesía HONOR
San Pedro Sula, Honduras

Un smartphone que puede mover físicamente su cámara para seguir una escena es la propuesta del HONOR Robot Phone, un dispositivo que combina un sistema mecánico de movimiento, inteligencia artificial (IA) y herramientas de imagen orientadas a la creación audiovisual.

La marca presentó oficialmente el smartphone que incorpora herramientas de imagen desarrolladas en colaboración con ARRI, la compañía alemana especializada en tecnología cinematográfica.

El equipo incorpora un mecanismo 4DoF y un gimbal de titanio que permiten cambiar la posición de la cámara. De acuerdo con la información proporcionada por el fabricante, el sistema fue desarrollado mediante 60 procesos de manufactura e integra más de 100 componentes de precisión y más de 100 patentes.

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El movimiento de la cámara está a cargo del gimbal de titanio, con un peso de 2.6 gramos, y del motor HONOR Super Steel Flip Motor. El mecanismo permite realizar diferentes movimientos y está diseñado para facilitar la captura de tomas estabilizadas y dinámicas.

"El futuro no se trata simplemente de tener más píxeles. Se trata de control. Se trata de empoderar a los creadores para capturar imágenes hermosas", dijo David Bermbach, director de Producto de ARRI.

El ejecutivo indicó que "venimos de industrias diferentes, pero compartimos una misma ambición: expandir lo que los creadores pueden lograr con las herramientas que llevan consigo todos los días".

El objetivo es que el teléfono pueda realizar tomas en las que la cámara no permanezca fija en la parte posterior del equipo.

El objetivo es que el teléfono pueda realizar tomas en las que la cámara no permanezca fija en la parte posterior del equipo.

 (Foto: Cortesía de HONOR)

Una cámara que puede moverse

El apartado fotográfico es uno de los elementos centrales del dispositivo. El HONOR Robot Phone cuenta con una cámara principal de 200 MP, sensor de 1/1.28 pulgadas y apertura f/1.6. A esta se suma una cámara de teleobjetivo periscópico de 200 MP.

El sistema también incorpora funciones de control de movimiento impulsadas por IA. Con ellas, el teléfono puede utilizar el movimiento de su cámara para facilitar determinadas tomas y dar mayor flexibilidad durante la grabación.

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El procesamiento de imagen y video integra ARRI LogC3, ARRI Wide Gamut 3 y ARRI Looks, junto con el chip de imagen HONOR H1 Image Chip. Según la compañía, el procesamiento de video incluye funciones de reducción anticipada de ruido.

Estas herramientas buscan facilitar el flujo de trabajo desde la captura hasta la edición y posproducción, especialmente para usuarios interesados en fotografía y producción audiovisual desde dispositivos móviles.

Movimiento y seguimiento para grabar

El brazo de la cámara permite distintos modos de movimiento y posicionamiento. El objetivo es que el teléfono pueda realizar tomas en las que la cámara no permanezca fija en la parte posterior del equipo.

La propuesta también incorpora funciones de seguimiento y estabilización que fueron mostradas en actividades vinculadas con la industria cinematográfica, entre ellas la China Night del Festival de Cine de Cannes y el 28.º Festival Internacional de Cine de Shanghái.

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Además de las funciones relacionadas con la cámara, el dispositivo cuenta con un sistema de enfriamiento diseñado para gestionar la temperatura durante tareas de procesamiento de IA, fotografía, video y multitarea.

La pantalla ofrece una frecuencia de actualización adaptable de 1 a 120 Hz y un brillo máximo declarado de 6,800 nits.

El sistema también incorpora funciones de control de movimiento impulsadas por IA. Con ellas, el teléfono puede utilizar el movimiento de su cámara.

El sistema también incorpora funciones de control de movimiento impulsadas por IA. Con ellas, el teléfono puede utilizar el movimiento de su cámara.

 (Foto: Cortesía de HONOR)

Presentación y disponibilidad

El HONOR Robot Phone fue presentado inicialmente durante el Mobile World Congress (MWC) 2026, celebrado en marzo. Posteriormente, el fabricante mostró las capacidades de seguimiento y estabilización del dispositivo en diferentes actividades.

El smartphone estará disponible en dos configuraciones: 12 GB de RAM con 512 GB de almacenamiento y 16 GB de RAM con 1 TB de almacenamiento.

Según la información proporcionada por HONOR, las ventas oficiales comenzaron este del martes 18 de agosto en China.

La principal característica que diferencia al equipo de otros smartphones es la incorporación de un sistema mecánico capaz de mover la cámara, una propuesta que combina hardware, IA y herramientas de producción audiovisual en un mismo dispositivo.

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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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