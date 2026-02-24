HONOR en el MWC 2026: Robots, IA y sus dispositivos insignia más recientes

Barcelona, España

En el marco del Mobile World Congress 2026, que se celebrará en Barcelona, HONOR realizará el 1 de marzo su evento global de lanzamiento, donde presentará dos de sus apuestas más relevantes para este año: el HONOR Robot Phone y el HONOR Magic V6. El anuncio tendrá lugar en el Palau de Congressos de Barcelona, uno de los recintos principales del congreso, y se enmarca en una estrategia que la compañía viene delineando desde la edición anterior del evento, centrada en la integración de inteligencia artificial en su portafolio de dispositivos.

El llamado Robot Phone será mostrado como un adelanto de las capacidades que la firma explora en el terreno de la robótica aplicada a dispositivos móviles. Aunque no se han detallado todas sus especificaciones, la compañía anticipa que el equipo busca ejemplificar su visión de mayor interacción entre humanos y máquinas, un eje que ha cobrado relevancia en la industria móvil ante el avance de sistemas basados en IA.

Por su parte, el HONOR Magic V6 representará la evolución de su línea de teléfonos plegables. De acuerdo con la información adelantada, el dispositivo llegará con mejoras en durabilidad, una batería de mayor capacidad y un diseño más delgado, en un segmento donde la competencia se ha intensificado y donde factores como resistencia estructural y autonomía son determinantes para la adopción masiva. Además de estos dos dispositivos, HONOR también exhibirá la MagicPad 4 y la MagicBook Pro 14, ampliando la muestra de su ecosistema tecnológico que abarca smartphones, tabletas y computadoras portátiles.