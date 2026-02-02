TikTok restablece su servicio en Estados Unidos tras un apagón técnico

Nueva York.

La plataforma TikTok ha anunciado el restablecimiento total de sus funciones básicas en Estados Unidos tras una "importante interrupción" del servicio provocada por las inclemencias del tiempo, un incidente que coincide con una creciente oleada de críticas por parte de usuarios que denuncian una presunta censura de contenido político.

Según un comunicado de TikTok USDS Joint Venture LLC —la nueva entidad creada en Estados Unidos por iniciativa de la actual administración—, la caída fue causada por una tormenta invernal que afectó a un centro de datos principal del gigante tecnológico Oracle.

"La tormenta invernal provocó un corte de energía que causó problemas de red y almacenamiento en el centro de datos y afectó a decenas de miles de servidores que permiten el funcionamiento de TikTok en Estados Unidos", anota la red social en un comunicado.

La empresa agrega que la incidencia "afectó a muchas de las funciones principales de TikTok, desde la publicación y el descubrimiento de contenido hasta la visualización en tiempo real de los ‘me gusta’ y las visualizaciones de los videos".

"Nuestros equipos trabajaron sin descanso con Oracle para garantizar una restauración completa y segura de los sistemas", agrega.