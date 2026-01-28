Samsung anuncia nueva capa de privacidad para dispositivos Galaxy

San Pedro Sula, Honduras.

Los teléfonos móviles se han convertido en uno de los espacios más personales de la vida cotidiana. Sin embargo, su uso frecuente en entornos públicos —como el transporte colectivo, ascensores o filas de espera— expone información privada a miradas ajenas. A medida que estos dispositivos se integran cada vez más a las rutinas y preferencias de los usuarios, las preocupaciones sobre la privacidad continúan en aumento. Ante este escenario, Samsung anunció que presentará próximamente una nueva capa de privacidad diseñada para proteger el contenido del teléfono frente a observadores no deseados, sin afectar la experiencia de uso. La herramienta permitirá, por ejemplo, revisar mensajes o introducir contraseñas en espacios públicos con mayor tranquilidad.

Protección flexible desarrollada a lo largo de los años La nueva capa de privacidad parte de una premisa clara: no todos los usuarios requieren el mismo nivel de protección. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Por ello, el sistema ofrece opciones de personalización que permiten definir qué aplicaciones o funciones necesitan mayor resguardo, especialmente al ingresar credenciales o acceder a áreas sensibles del dispositivo. Entre sus características se incluye la posibilidad de limitar la visibilidad de elementos específicos, como notificaciones emergentes, según el nivel de privacidad seleccionado. El enfoque es adaptable y puede ajustarse o desactivarse por completo, en lugar de aplicar una protección uniforme para todo el sistema.

