Samsung anuncia nueva capa de privacidad para dispositivos Galaxy

Los teléfonos móviles se han convertido en uno de los espacios más personales de la vida cotidiana. Sin embargo, su uso frecuente en entornos públicos —como el transporte colectivo, ascensores o filas de espera— expone información privada a miradas ajenas.
A medida que estos dispositivos se integran cada vez más a las rutinas y preferencias de los usuarios, las preocupaciones sobre la privacidad continúan en aumento.
Ante este escenario, Samsung anunció que presentará próximamente una nueva capa de privacidad diseñada para proteger el contenido del teléfono frente a observadores no deseados, sin afectar la experiencia de uso. La herramienta permitirá, por ejemplo, revisar mensajes o introducir contraseñas en espacios públicos con mayor tranquilidad.
Protección flexible desarrollada a lo largo de los años
La nueva capa de privacidad parte de una premisa clara: no todos los usuarios requieren el mismo nivel de protección.
Por ello, el sistema ofrece opciones de personalización que permiten definir qué aplicaciones o funciones necesitan mayor resguardo, especialmente al ingresar credenciales o acceder a áreas sensibles del dispositivo.
Entre sus características se incluye la posibilidad de limitar la visibilidad de elementos específicos, como notificaciones emergentes, según el nivel de privacidad seleccionado.
El enfoque es adaptable y puede ajustarse o desactivarse por completo, en lugar de aplicar una protección uniforme para todo el sistema.
Según informó la compañía, el desarrollo de esta tecnología requirió más de cinco años de trabajo en ingeniería, pruebas y ajustes. Durante ese período, se analizaron patrones de uso, percepciones de privacidad y expectativas de seguridad en la vida diaria.
El resultado es una integración de hardware y software que busca proteger la información personal sin interferir en el uso habitual del dispositivo.
Hacia un nuevo estándar de privacidad móvil
Esta innovación se suma al ecosistema de seguridad de la línea Galaxy. Samsung ha señalado que la privacidad depende de una base sólida de seguridad, un principio que la empresa afirma sostener desde hace más de una década a través de Samsung Knox.
El sistema Knox incorpora múltiples capas de protección, que van desde componentes de hardware dedicados —como Knox Vault— hasta defensas a nivel de ecosistema, como Knox Matrix. La nueva capa de privacidad se apoya en esta arquitectura e introduce mecanismos de protección a nivel de píxel.
De acuerdo con la compañía, se trata de una privacidad visible para el usuario y una seguridad perceptible en el uso diario. La función llegará próximamente a dispositivos Galaxy.