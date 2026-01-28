Alerta de hackers: usan la IA para estafar a través de páginas de eventos

La industria del entretenimiento se prepara para un escenario en el que los fraudes, las filtraciones y los ciberataques aumentarán de la mano de la inteligencia artificial.

Procesos esenciales como la venta de entradas, la creación y la distribución de contenidos ya están siendo transformados por estas tecnologías, lo que incrementa la exposición a nuevas amenazas.

Así lo ha señalado el último informe de ciberseguridad de Kaspersky, que logró identificar a la IA como un factor clave en la evolución de los riesgos para estudios, plataformas y usuarios.

De acuerdo con el informe, la creciente dependencia de sistemas basados en inteligencia artificial convierte a estas tecnologías en infraestructuras críticas para el sector.

Un fallo, abuso o ataque ya no solo tiene consecuencias técnicas, también económicas, legales y reputacionales, especialmente en un contexto de estrenos globales, transmisiones en directo y audiencias masivas.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Fueron identificadas cinco áreas principales de vulnerabilidad asociadas a la expansión de la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento. El documento subrayó que estos desafíos afectan a toda la cadena de valor y requieren atención urgente.

- Venta de entradas y bots: manipulación automatizada

El uso de inteligencia artificial permite ajustar precios de entradas con mayor rapidez y precisión. Sin embargo, también ofrece nuevas herramientas a los revendedores, que pueden emplear bots para detectar eventos de alta demanda y modificar precios de reventa casi al instante.

Incluso cuando los artistas mantienen precios fijos, los mercados secundarios pueden experimentar aumentos automáticos, reduciendo el acceso legítimo del público.

- Efectos visuales en la nube: proveedores externos bajo amenaza

El crecimiento del uso de plataformas de IA en la nube para generar efectos visuales incrementa la dependencia de proveedores externos y profesionales independientes. Esto amplía los puntos de vulnerabilidad.