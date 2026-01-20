Google realiza importantes cambios en Gmail tras dos décadas

Durante más de veinte años, el correo electrónico de Google apenas había cambiado en su funcionamiento esencial. Eso acaba de terminar.

La compañía ha confirmado la integración profunda de su inteligencia artificial Gemini en Gmail, un movimiento que afecta directamente a la forma en la que más de 3.000 millones de personas gestionan sus correos desde hoy mismo.

No es una mejora estética ni una función opcional sin impacto. Gmail empieza a leer, resumir, priorizar y redactar correos por el usuario, lo que introduce un cambio estructural en una herramienta crítica para trabajo, gestiones personales y comunicaciones sensibles. Y con ese cambio aparece una decisión que ya no se puede posponer.

La nueva capa de inteligencia artificial transforma la bandeja de entrada en un panel de tareas. Gmail identifica correos urgentes, facturas próximas a vencer o mensajes pendientes y los coloca en primer plano sin que el usuario los busque.

Además, el sistema permite hacer búsquedas complejas en lenguaje natural. Basta describir lo que se recuerda vagamente para que la IA localice conversaciones antiguas, presupuestos o contactos enterrados entre miles de correos.