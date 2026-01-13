"¿Estás muerto?": la aplicación viral diseñada para confirmar si aún estás con vida

Se llama "¿Estás muerto?" y su concepto es sencillo. Tienes que entrar cada dos días y pulsar un botón para confirmar que estás vivo. Si no lo haces, la aplicación se pone en contacto con tu contacto de emergencia designado y le informa que podrías estar en problemas.

Se lanzó en mayo del año pasado sin pena ni gloria, pero su popularidad se disparó en las últimas semanas, ya que los jóvenes que viven solos en ciudades chinas la están descargado masivamente.

Gracias a esto, se convirtió en la aplicación de pago más descargada del país.

Según informó el medio de comunicación estatal chino Global Times, las investigaciones sugieren que en 2030 podría haber hasta 200 millones de hogares unipersonales en China.

Y es a esas personas a quienes se dirige la aplicación, que se describe a sí misma como "una compañera de seguridad... tanto si eres un trabajador de oficina que vive solo, un estudiante que vive lejos de casa o cualquier persona que haya elegido un estilo de vida solitario".

"Las personas que viven solas en cualquier etapa de su vida necesitan algo así, al igual que los introvertidos, quienes sufren depresión, los desempleados y otras personas en situaciones vulnerables", afirmó un usuario en las redes sociales chinas.

"Existe el temor de que las personas que vivimos solas podamos morir sin que nadie se dé cuenta, sin nadie a quien pedirle ayuda. A veces me pregunto: si muriera solo, ¿quién recogería mi cuerpo?", dijo otro.

El nombre actual de la app es también un juego de palabras que hace referencia a una exitosa aplicación de comida a domicilio llamada "¿Tienes hambre?". En chino, "Si-le-ma" (¿Estás muerto?) suena muy similar al nombre de la aplicación de comida "I-le-ma".

Inicialmente se lanzó como una aplicación gratuita, pero ahora cuesta 8 yuanes (US$1,15).

La aplicación figura internacionalmente con el nombre de Demumu y ocupa el segundo lugar en Estados Unidos, Singapur y Hong Kong, y el cuarto en Australia y España entre las apps de utilidad, posiblemente impulsada por los usuarios chinos que viven en el extranjero.