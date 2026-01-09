  1. Inicio
Innovaciones prácticas con IA en robots, dispositivos y pantallas en CES 2026

La Prensa, presente en Las Vegas, Nevada recorrió la feria tecnológica donde más de 4,000 expositores presentan sus innovaciones para 2026 y donde la IA marca la pauta

  • Actualizado: 09 de enero de 2026 a las 14:27 -
  • Glenda Estrada
Los robots reinan en el CES 2026. Lavan y doblan ropa, bailan, conversan y hasta juegan a los dados, impulsados por IA.

 Foto: La Prensa
Feria

Las Vegas, Estados Unidos.- La Inteligencia Artificial (IA) ya no está en una mirada al futuro, hoy forma parte de lo cotidiano presentándose como una herramienta que le facilita la vida a los seres humanos. Expertos vaticinan que para el 2030 la IA tendrá más de 5.000 millones de usuarios

Este dato quedó evidenciado en la Feria de Electrónica de Consumo CES 2026, donde la IA dominó las innovaciones del evento que inició el 6 de enero y concluye este día en Las Vegas Convention Center, un enorme recinto ferial que ha reunido estos días a más de 4,500 expositores, que presentan sus productos y servicios para este año.

LA PRENSA recorrió los stands donde las grandes marcas le apuestan a innovaciones prácticas y cada vez más cercanas al consumidor común, que saldrán a la venta este año.

La IA domina el CES 2026, cada vez más integrada en la vida cotidiana

En cada paso, en medio de un mar de personas que invadieron la ciudad que nunca duerme: Las Vegas, Nevada, el CES 2026 encendió las luces de lo que los consumidores tendrán disponible este año tecnología, electrodomésticos para el hogar y estilo de vida, entre otros.

Durante varias horas de recorrido conociendo innovaciones de 4,500 marcas en tres escenarios: Las Vegas Convention Center y los hoteles Venice y Whyn, el CES 2026 se resume IA en pantallas, robots, dispositivos móviles y robots, entre otros.

La era de los robots

Los robots reinan en el CES 2026. Desde CLOiD, el robot para tareas domésticas con IA, diseñado para realizar y coordinar tareas del hogar con electrodomésticos conectados, como sacar la leche del refrigerador, meter la comida en el horno, preparar el desayuno, iniciar los ciclos de lavado y doblar la ropa después del secado.

El robot que habla 46 idiomas sobre cualquier tema, atiende el mismo el stand de su marca e interactúa con quienes le hacen preguntas a través de un micrófono. ¿De dónde vienen?, preguntó al equipo de LA PRENSA, mientras hablaba en perfecto español mexicano.

También está el panda que sigue a las personas mientras lo graban, como cualquier mascota a la que uno llama para acariciar. Robots humanoides que mueven las manos, los ojos y hablan.

"Tu compañero para una vida con IA": Samsung presenta su visión en CES 2026

Perros mecánicos que se paran en dos patas, dan saltos y todo tipo de piruetas, manos mecánicas, máquinas que mueven bloques y mueven papas fritas sin quebrarlas.

Y un robot que se mueve como bailarín profesional imitando casi a la perfección los movimientos humanos; un robot que juega a los dados, otro que abraza a las personas y una muñeca sexual que se convirtió en la más buscada del área de estilo de vida.

La pasión del futbol en una pantalla

Todas las marcas apuestan este año a las pantallas, de cara Mundial de Futbol 2026. La más destacada es sin duda la Micro RGB de 130 pulgadas de Samsung, que representa un enorme salto en escala y calidad de imagen.

Este televisor tiene un diseño Timeless Frame que minimiza las distracciones y permite que la imagen ocupe un lugar central con una elegancia discreta. Y una fuente de luz RGB de tamaño micro que genera una calidad de imagen natural.

También se presentaron pantallas mini led, dispositivos plegables compactos de 13,3 pulgadas, proyectores portátiles, pantallas gaming y una serie de propuestas de audio con integración IA para que los usuarios vivan la pasión del mundial.

Y si de teléfonos se habla, el dispositivo más esperado este 2026 es el Galaxy Z TriFold que consta de tres paneles plegables, que cuando se extienden se convierten en una tableta de 10 pulgadas, permitiendo tener tres aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Además, cinco cámaras, incluida la principal de 200 megapíxeles.

Hogares conectados

Muchas marcas también llevaron al siguiente nivel la tecnología para el hogar, integrando hogares interconectados a través de IA, robots que doblan ropa, lavadoras, secadoras, aspiradoras y refrigeradoras que se integran a través de aplicaciones.

Hasta gafas inteligentes que van desde la nueva versión de Meta Ray-Ban Display en la que el usuario puede leer los mensajes en tiempo real sin utilizar el teléfono o ser un teleprompter personal.

Lego presenta en la CES 2026 su sistema de bloques inteligentes ‘Smart Play’

Y las Rokid AI Glasses que son más ligeras y económicas, las eSight Go que ayudan a las personas con diversas afecciones de baja visión, como la degeneración macular y la retinopatía diabética, entre otras.

Por si fuera poco, la IA también está siendo utilizada para predecir enfermedades. Científicos de la Universidad de Stanford crearon el primer modelo de IA que podría ayudar a predecir, por primera vez, el riesgo de manifestación de unas 130 enfermedades con altas tasas de mortalidad, a partir de información recogida en una sola noche de sueño.

Según datos publicados por la Consumer Technology Association (CTA), encargada de la organización de la CES, se espera que la versión de 2026 que concluye hoy en Las Vegas, supere las 142.465 personas de todo el mundo que asistieron el año pasado, un 2,7% más que en 2024.

Glenda Estrada
Glenda Estrada

