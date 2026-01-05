"Tu compañero para una vida con IA": Samsung presenta su visión en CES 2026

Presentación

Las Vegas, Nevada.- La marca Samsung amplió su apuesta de hogar conectado para convertirse en “Tu compañero para una vida con IA” (Companion to AI Living), una visión que presentó en The First Look, su evento CES 2026, que se realizó en el Latour Ballroom del Wynn Las Vegas. El eje central del evento fue la IA como filosofía de Samsung, una base que conecta el desarrollo de productos de I+D de la empresa, las operaciones y la experiencia del usuario. TM Roh, vicepresidente, director ejecutivo y jefe de la división Device eXperience (DX) de Samsung, inauguró The First Look ante una amplia asistencia, entre la que se encontraban creadores de contenido y periodistas de medios, incluidos La Prensa y El Heraldo. Y que tuvo como invitados sorpresa a Riize, el grupo surcoreano de K-Pop, que surgió en 2020, de la mano de SM Entertainment.

El CEO Roh explicó la filosofía de IA de la marca, destacando cómo, gracias a su vasto ecosistema conectado y habilitado con IA, puede brindar a los usuarios una experiencia complementaria de IA. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Samsung está construyendo una experiencia más unificada y personal a través de dispositivos móviles, pantallas visuales, electrodomésticos y servicios”, afirmó TM Roh. El ejecutivo explicó durante su comparecencia que “con nuestro ecosistema conectado global, y al integrar la IA en todas las categorías, Samsung está liderando el camino para ofrecer experiencias de IA cotidianas más significativas”. Durante su comparecencia indicó que se trata de un nuevo capítulo para la marca, que ofrece una serie de soluciones en dispositivos que le facilitan la vida a los usuarios.



Pantallas más allá de la visualización

Durante el First Look, SW Yong, presidente y director del negocio de Visual Display (VD) de Samsung Electronics, y Sukhmani Mohta, directora de Marketing y Alianzas del negocio VD de Samsung Electronics America, describieron cómo las pantallas de Samsung combinan la excelencia en hardware con inteligencia visual para ofrecer un auténtico compañero de entretenimiento. Con veinte años de experiencia liderando la industria de la televisión, Samsung ha creado una línea completa de televisores con IA que ofrece una forma totalmente nueva para que los usuarios interactúen con su televisor. La apuesta central de 2026 en la línea de pantallas es el Micro RGB de 130 pulgadas, que representa un enorme salto en escala y calidad de imagen. La pantalla de 130 pulgadas marca una nueva era de color, presentando el espectro más amplio y detallado.

Esta pantalla con un diseño Timeless Frame que minimiza las distracciones y permite que la imagen ocupe un lugar central con una elegancia discreta está lista para convertirse en el aliado de los usuarios durante los grandes eventos deportivos de 2026. En un recorrido previo los asistentes conocieron de primera mano el dispositivo que tiene además una fuente de luz RGB de tamaño micro que genera una calidad de imagen y cada diodo microscópico rojo, verde y azul brilla de forma independiente para producir natural

Para llevar esta experiencia de visualización al siguiente nivel, Vision AI Companion utiliza tecnología de IA para trabajar junto a los usuarios como un compañero de entretenimiento, mejorar la visualización, la comida y el estado de ánimo en el hogar.



Del sonido al hogar conectado

También se puede personalizar la experiencia de visualización con un mejor sonido. Por ejemplo, para los fanáticos del fútbol, está AI Soccer Mode Pro que ofrece una experiencia de juego más emocionante a través de un ajuste de imagen y sonido con IA. Igualmente, AI Sound Controller Pro que permite subir o bajar el volumen, los comentarios o la música de fondo. Funciona solamente. haciendo peticiones de forma verbal y cualquier televisor equipado las ejecutará según el contexto. Vision AI Companion también permite a los usuarios encontrar recetas de comidas que ven en la televisión simplemente preguntando y utilizando la información más actualizada para hacer recomendaciones que se alinean con los objetivos de salud y fitness. Pero no fue lo único que vieron los asistentes que recorrieron la exhibición de Samsung que estará abierta hasta el 7 de enero en el Wynn Las Vegas.

Este año, Samsung presenta dos nuevos altavoces WiFi, el Music Studio 5 y 7, para ampliar aún más su ecosistema integrado. Son modelos que admiten una gama más amplia de combinaciones de sistemas de sonido. También presenta Eclipsa Audio, el nuevo sistema de sonido espacial de la compañía, incluido en todos los televisores 2026.

Y para la estética del hogar presentó el nuevo OLED S95H ultradelgado, con un bisel que le da la elegancia de una galería de arte. Y el nuevo proyector portátil de Samsung, The Freestyle+, que permite a los usuarios ver contenido en cualquier parte con un modelo práctico que se puede llevar a cualquier parte.

