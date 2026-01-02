Previo a CES 2026: Samsung presenta proyector portátil impulsado por IA

Lanzamiento

Seúl, Corea.- La marca Samsung Electronics anunció hoy el lanzamiento global de The Freestyle+, su último proyector portátil impulsado por IA diseñado para brindar una experiencia de entretenimiento más flexible y personalizada en una amplia gama de espacios. The Freestyle+, presentado antes de CES 2026 en Las Vegas, cuenta con un diseño distintivo del Freestyle original al tiempo que incorpora capacidades de IA más inteligentes. Su brillo mejorado y funciones de entretenimiento ampliadas, le permiten a los usuarios disfrutar del contenido con mayor libertad, con una configuración o ajuste mínimos.

“The Freestyle+ refleja la visión de Samsung de crear pantallas que se adapten naturalmente a cómo las personas viven y se mueven entre espacios”, afirmó Hun Lee, Vicepresidente Ejecutivo del Negocio de Pantallas Visuales de Samsung Electronics. El ejecutivo de Samsung explicó que “al combinar una verdadera portabilidad con una IA inteligente que optimiza tanto el entorno de visualización como el contenido en sí, The Freestyle+ facilita disfrutar de una experiencia consistente y de alta calidad dondequiera que estés”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El proyector portatil The Freestyle+ de Samsung se exhibirá en CES 2026, que tendrá lugar del 6 al 9 de enero en Las Vegas, con un lanzamiento global gradual planificado para la primera mitad del año.

Juegos al instante

The Freestyle+ integra a su núcleo AI OptiScreen, la tecnología de optimización de pantalla impulsada por IA de Samsung, que ajusta automáticamente la imagen para adaptarse a diferentes espacios, permitiendo a los usuarios, colocar y empezar a ver. La AI OptiScreen incluye un conjunto de funciones inteligentes diseñadas para optimizar automáticamente la imagen en diferentes superficies y entornos. Una de ellas es la función 3D Auto Keystone corrige automáticamente la distorsión incluso al proyectar sobre superficies irregulares o no planas, como esquinas, cortinas o paredes en ángulo.

También cuenta con un enfoque en tiempo real a medida que el proyector se mueve o gira, lo que ayuda a mantener imágenes nítidas y estables sin desenfoque ni ruido visual. Otro de las funciones es que tiene un ajuste automático de pantalla que logra que la imagen coincida con el área de la pantalla cuando se utiliza con un accesorio de pantalla de proyector compatible. Además está la calibración de pared, que analiza el color o el patrón de la superficie de proyección y minimiza las distracciones visuales para una visualización más nítida.



Compacto y fácil de transportar

The Freestyle+, diseñado con la portabilidad en mente, presenta un formato cilíndrico compacto que es fácil de mover entre habitaciones o llevar de viaje. Con 430 lúmenes ISO, ofrece casi el doble de brillo que la generación anterior, lo que ayuda a que el contenido se vea nítido y atractivo en entornos de la vida cotidiana. El proyector portátil de Samsung está hecho para el entretenimiento cotidiano, ya que permite a los usuarios moverlo libremente sin preocuparse de si el espacio es "adecuado" para la proyección.