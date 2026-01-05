La IA domina el CES 2026, cada vez más integrada en la vida cotidiana

Las Vegas acoge esta semana la Feria de Electrónica de Consumo (CES, por sus siglas en inglés), con la inteligencia artificial (IA) nuevamente como protagonista. En esta edición, la apuesta de las grandes tecnológicas se orienta a una integración más directa en la vida cotidiana y en eventos de alcance masivo, como el Mundial de Fútbol. La feria se celebrará del 6 al 9 de enero en múltiples recintos de la ciudad, incluido el renovado Centro de Convenciones de Las Vegas (LVCC), con actividades dirigidas a la prensa que comienzan este domingo. La IA dominará la narrativa del evento, que reunirá a más de 4.500 expositores. Este año, las compañías han anunciado productos y servicios más prácticos y cercanos al consumidor común, con propuestas que van desde tazas de baño hasta cepillos de dientes que incorporan esta tecnología. Los electrodomésticos han profundizado su integración con la inteligencia artificial, al igual que los computadores, relojes, teléfonos y gafas inteligentes, que prometen agilizar las tareas diarias y ofrecer soluciones a necesidades habituales en el hogar. Entre los grandes expositores se encuentra Samsung, que presentará en 2026 su mayor exhibición hasta la fecha en el CES. Las apuestas por mejorar la salud, la belleza y el entretenimiento estarán ampliamente representadas, con una gran cantidad de novedades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Los jefes de la IA

Las principales empresas tecnológicas y fabricantes de chips, entre ellas Nvidia, Intel, Advanced Micro Devices (AMD) y Qualcomm, estarán presentes para defender las fuertes inversiones realizadas en inteligencia artificial, que en algunos casos se han traducido en importantes revalorizaciones en el mercado bursátil estadounidense. Aunque uno de los objetivos ha sido tranquilizar a los inversores ante una posible burbuja económica, las compañías también buscan acercarse al consumidor común y reforzar el respaldo a sus productos. Una de las intervenciones más esperadas será la del fabricante chino de computadoras Lenovo, que utilizará la icónica Sphere de Las Vegas para presentar una propuesta más diversificada. La empresa lanzará nuevos dispositivos y experiencias de IA que, según un comunicado, “redefinirán la forma” en que las personas interactúan con los datos en eventos de la FIFA y la Fórmula 1. En octubre pasado, la FIFA anunció que Lenovo será su socio tecnológico para el Mundial de Fútbol que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La alianza se concretó tras pruebas que permitieron a figuras del fútbol como Ronaldo y David Beckham utilizar tecnología capaz de ofrecer datos y análisis en tiempo real, así como repeticiones controlables de momentos clave del partido. Lenovo también será socio tecnológico de la FIFA en la Copa Mundial Femenina, que se celebrará en Brasil en 2027.

Más robots y apuestas de la industria automotriz