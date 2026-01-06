Lego presenta en la CES 2026 su sistema de bloques inteligentes ‘Smart Play’

Las Vegas (EE.UU.)

Lego lanzó este lunes un sistema de ladrillos inteligentes que interactúan con el jugador, considerado su mayor avance desde la introducción de las figuras en miniatura, según explicó la compañía en la antesala de la Feria de Electrónica de Consumo (CES, por sus siglas en inglés), que se celebra esta semana en Las Vegas.

El gigante de los bloques de construcción presentó el sistema ‘Lego Smart Play’, una tecnología interactiva que lleva el icónico ladrillo de 2x4 a un nuevo nivel de creatividad.

El sistema permite a los usuarios añadir color, sonido y luces a los bloques, así como programar reacciones y comportamientos en las figuras construidas, incluso a distancia.

Julia Goldin, directora de Producto y Marketing del Grupo Lego, afirmó durante la presentación que estos nuevos bloques “redefinirán” la experiencia de juego, al ofrecer posibilidades casi infinitas a quienes los utilizan.

La ejecutiva destacó además que la empresa está evolucionando al ritmo del desarrollo tecnológico “para satisfacer las necesidades” de juego de cada nueva generación.

“Lego Smart Play es el siguiente capítulo emocionante de nuestra compañía y nos entusiasma enormemente poder ofrecer al mundo una forma de elevar el juego a esta escala”, añadió Goldin.

La nueva línea está compuesta por ‘Lego Smart Tags’, ‘Lego Smart Bricks’ y ‘Lego Smart Minifigures’, que funcionan de manera integrada para ofrecer una experiencia interactiva sin pantallas.

El sistema estará disponible a partir del próximo viernes para quienes realicen pedidos anticipados.

Además, la tecnología se incorporará a las alianzas que Lego ha desarrollado desde hace años con otras compañías y franquicias, como sus líneas basadas en La guerra de las galaxias, que estarán disponibles en marzo próximo.

La empresa, fundada en 1932 por el carpintero danés Ole Kirk Christiansen, participa por primera vez en la CES con el objetivo de dar vida a las creaciones de Lego “como nunca antes”, subrayó Goldin durante la presentación.

La directiva resaltó que ‘Lego Smart Play’ representa la mayor evolución del juego de bloques de la compañía danesa desde la introducción de las figuritas de personajes, hace casi 50 años.

Lego forma parte de los más de 4.500 expositores que participan este año en la CES, feria que abre oficialmente sus puertas este martes y que espera superar los cerca de 150.000 visitantes registrados en la edición anterior.