Pequeños robots, gran impacto en la antesala del CES 2026

Los pequeños robots de compañía acapararon este domingo la atención de los asistentes a la antesala de la Feria de Electrónica de Consumo (CES) en Las Vegas, un evento que promete desvelar desde el próximo martes propuestas aún más ambiciosas de grandes y pequeñas empresas sobre cómo la inteligencia artificial (IA) ayudará y mejorará la vida diaria de diversas maneras.
La Consumer Technology Association (CTA), organizadora del CES, permitió a más de 100 empresas reconocidas por su innovación presentar un adelanto de los productos que exhibirán a partir del 6 de enero, cuando la feria abra oficialmente sus puertas con la participación de alrededor de 4.500 expositores.
Nico, Jennie, Cocomo, Mirumi y Yonbo X1 figuraron entre los pequeños robots que se robaron el protagonismo de la muestra realizada en el Centro de Convenciones del Mandalay Bay, a la que solo tuvieron acceso los medios de comunicación.
Todos estos dispositivos utilizan inteligencia artificial para recopilar datos de los usuarios y, en muchos casos, convertirse en una suerte de compañía emocional para sus dueños.
Es el caso de Jennie, de la compañía californiana Tombot, que presentó una versión mejorada de su perro robótico, diseñado para ayudar a pacientes que no pueden cuidar de una mascota real debido a una enfermedad.
Una misión similar cumple Yonbo X1, un robot que emplea un modelo de aprendizaje de lenguaje para ayudar a niños pequeños a desarrollar el habla, interpretar sus emociones y mantener conversaciones básicas.
Szeyu Wang, representante de la empresa X Origin y creadora de Yonbo X1, explicó a EFE que el objetivo de la compañía es facilitar al consumidor la comprensión y el uso de la inteligencia artificial.
“Uno de los mayores problemas de las personas, independientemente de su edad, es saber cómo hacerle preguntas a la IA. Con nuestros robots no solo usamos la IA, sino que ayudamos a la gente a integrarla en su vida cotidiana”, señaló el empresario chino.
La startup japonesa Ludens AI también recurrió a la inteligencia artificial para presentar Cocomo, una mascota robótica autónoma capaz de seguir a su dueño por la casa y responder a la voz y al tacto.
El robot está diseñado para simular la temperatura corporal humana, con 37 grados centígrados, y puede alcanzar los 39 grados cuando es abrazado.
La muestra del domingo fue apenas un adelanto de las grandes presentaciones previstas desde este lunes, cuando se celebrará una segunda jornada dedicada a los medios y a los líderes de la industria tecnológica.
Se espera que compañías como Samsung, LG y Panasonic presenten propuestas competitivas, algunas listas para salir al mercado y otras en forma de conceptos futuristas aún en desarrollo.
Este lunes también será el turno de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, quien presentará las nuevas apuestas del fabricante estadounidense de chips, una empresa que ha alcanzado una alta valoración en Wall Street y ha impulsado la expansión de la inteligencia artificial en los mercados financieros.
No en vano, Nvidia reportó ingresos récord de 57.010 millones de dólares en su tercer trimestre fiscal de 2025, un 62 % más que en el mismo periodo del año anterior.
El CES —anteriormente conocido como Consumer Electronics Show— arrancará oficialmente el martes en el Centro de Convenciones de Las Vegas y otros siete recintos de gran aforo, donde se reunirán más de 4.500 expositores, entre ellos 1.400 startups, además de empresas líderes como Meta, Lenovo y Quantum.
La CTA espera que la edición de 2026 supere los 142.465 asistentes de todo el mundo registrados el año pasado, cifra que representó un incremento del 2,7 % respecto a 2024.EFE