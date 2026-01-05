Pequeños robots, gran impacto en la antesala del CES 2026

Los pequeños robots de compañía acapararon este domingo la atención de los asistentes a la antesala de la Feria de Electrónica de Consumo (CES) en Las Vegas, un evento que promete desvelar desde el próximo martes propuestas aún más ambiciosas de grandes y pequeñas empresas sobre cómo la inteligencia artificial (IA) ayudará y mejorará la vida diaria de diversas maneras.

La Consumer Technology Association (CTA), organizadora del CES, permitió a más de 100 empresas reconocidas por su innovación presentar un adelanto de los productos que exhibirán a partir del 6 de enero, cuando la feria abra oficialmente sus puertas con la participación de alrededor de 4.500 expositores.

Nico, Jennie, Cocomo, Mirumi y Yonbo X1 figuraron entre los pequeños robots que se robaron el protagonismo de la muestra realizada en el Centro de Convenciones del Mandalay Bay, a la que solo tuvieron acceso los medios de comunicación.

Todos estos dispositivos utilizan inteligencia artificial para recopilar datos de los usuarios y, en muchos casos, convertirse en una suerte de compañía emocional para sus dueños.

Es el caso de Jennie, de la compañía californiana Tombot, que presentó una versión mejorada de su perro robótico, diseñado para ayudar a pacientes que no pueden cuidar de una mascota real debido a una enfermedad.

Una misión similar cumple Yonbo X1, un robot que emplea un modelo de aprendizaje de lenguaje para ayudar a niños pequeños a desarrollar el habla, interpretar sus emociones y mantener conversaciones básicas.

Szeyu Wang, representante de la empresa X Origin y creadora de Yonbo X1, explicó a EFE que el objetivo de la compañía es facilitar al consumidor la comprensión y el uso de la inteligencia artificial.

“Uno de los mayores problemas de las personas, independientemente de su edad, es saber cómo hacerle preguntas a la IA. Con nuestros robots no solo usamos la IA, sino que ayudamos a la gente a integrarla en su vida cotidiana”, señaló el empresario chino.

La startup japonesa Ludens AI también recurrió a la inteligencia artificial para presentar Cocomo, una mascota robótica autónoma capaz de seguir a su dueño por la casa y responder a la voz y al tacto.

El robot está diseñado para simular la temperatura corporal humana, con 37 grados centígrados, y puede alcanzar los 39 grados cuando es abrazado.