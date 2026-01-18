Tres colores y un radical rediseño, así será el iPhone 18 Pro en 2026

¿Es este el cambio que esperábamos? El iPhone 18 Pro ha comenzado a filtrarse con una fuerza inusitada, y los primeros renders no oficiales sugieren que Apple está lista para romper con la estética que ha mantenido durante los últimos años.
Desde un rediseño radical del frontal hasta colores nunca antes vistos, aquí te contamos todo lo que sabemos sobre el que promete ser el dispositivo más avanzado de 2026.
La gran sorpresa de los renders publicados por Front Page Tech es la evolución de la Isla Dinámica. Según las filtraciones, Apple habría logrado ocultar gran parte de los sensores de Face ID bajo la pantalla, dejando únicamente un pequeño recorte circular.
Lo más llamativo es que la cámara frontal se desplazaría hacia la esquina superior izquierda, permitiendo que el área central sea mucho más inmersiva. Este diseño "perforado", similar a lo visto en Android pero con la tecnología de seguridad de Apple, promete aprovechar cada milímetro de la pantalla.
No todo es estética. El iPhone 18 Pro (y especialmente el Pro Max) daría el salto a la apertura variable. Esto significa que el lente podrá ajustarse físicamente para controlar la entrada de luz, permitiendo un desenfoque (bokeh) natural y una calidad superior en fotos nocturnas, reduciendo el ruido visual sin depender tanto del software.
Tres colores que marcan tendencia:
Apple suele experimentar con tonos sobrios, pero este año la paleta de colores del iPhone 18 Pro sería espectacular. Se reporta que están probando tres nuevas opciones:
Rojo Burdeos: Elegante y profundo.Marrón Chocolate: Un tono tierra sofisticado.Púrpura Vibrante: Una evolución de los tonos lavanda anteriores.
Bajo el capó, el iPhone 18 Pro estrenaría el chip A20 Pro, el primero fabricado con tecnología de 2 nanómetros, lo que garantiza una eficiencia energética y una potencia sin precedentes. Además, Apple diría adiós a Qualcomm para integrar su propio módem C2, mejorando la conectividad 5G y las funciones satelitales.
Aunque su lanzamiento se espera para septiembre de 2026, estos prototipos confirman que Apple busca una diferenciación total: a partir de ese año, solo existirán los modelos Pro y el esperado iPhone Fold, dejando los modelos básicos para un ciclo de actualización distinto.