¿Qué hacen los cibercriminales con la información que roban?

Para el cibercrimen, la información representa dinero, puerta de acceso y también una herramienta para cometer nuevos delitos. Es por lo que los datos personales y sensibles o privado, como nombre completo, datos de contacto, números de tarjetas y credenciales bancarias, datos sobre salud, credenciales de acceso a redes sociales y servicios, entre otros, se convirtieron en uno de los botines más codiciados por los actores maliciosos.

La empresa de ciberseguridad ESET, líder en detección proactiva de amenazas, analiza qué es lo que hacen los cibercriminales una vez que obtienen información robada.

Dentro de las acciones más comunes, identificadas se encuentran:

1. La venden en foros clandestinos: Uno de los principales réditos que los cibercriminales sacan de la información robada es lisa y llanamente dinero. Los datos personales tienen un valor importante para el ecosistema delictivo. La comercializan principalmente en foros clandestinos y en mercados de la DarkWeb, donde los datos personales, credenciales de acceso, información bancaria y financiera, claves corporativas y cualquier otra información sensible son requeridos por otros ciberdelincuentes para usarlos en otras acciones ilegales.

2. Cometen otros delitos:

· Suplantación de identidad: mientras más información los cibercriminales obtengan de una persona, más herramientas tendrán para crear un perfil falso digital y así estafar a sus contactos, o cometer ciberdelitos en su nombre.

· Fraude financiero: ciertos datos personales facilitan el acceso a los recursos financieros, y así los ciberdelincuentes pueden obtener ganancias ilícitas. Desde realizar compras hasta solicitar tarjetas de crédito.

· Ataques de phishing personalizados: la información robada les puede permitir a los cibercriminales crear correos de phishing mucho más creíbles y puntualizados. Datos como el correo laboral o la empresa donde la víctima trabaja pueden dar una sensación de falsa autenticidad a un correo cuyos fines son maliciosos.

3. Extorsionan a sus víctimas: La información representa una herramienta muy poderosa que, en manos equivocadas, puede ser utilizada como instrumento de extorsión y chantaje. Así, los cibercriminales suelen emplearla para presionar a sus víctimas, desde una amenaza concreta de hacer públicos datos confidenciales, venderlos a los competidores o simplemente causar un daño reputacional. En la mayoría de estos casos, es obtener dinero.

4. Espionaje y sabotaje: En el ámbito empresarial o gubernamental, una simple contraseña robada puede ser la puerta de entrada a las redes internas, infraestructuras críticas y hasta información confidencial de clientes, proveedores y socios comerciales.

En contraposición a los puntos anteriores, en estos casos el objetivo no es monetario, sino espiar sin ser visto, accediendo a redes, correos y comunicaciones internas, alterar procesos productivos o logísticos, y hasta borrar, modificar o corromper información clave.