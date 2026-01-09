Roblox exige verificación facial de edad para chatear a nivel mundial

Roblox inició el despliegue global de su requisito de verificación facial de edad para acceder al chat, una medida que amplía su sistema de seguridad multicapa y busca ofrecer interacciones más seguras y apropiadas según la edad de cada usuario.
La función, que comenzó a implementarse en regiones seleccionadas a principios de diciembre de 2025, ya se encuentra activa a nivel mundial en todos los territorios donde el chat está disponible. Los usuarios en Estados Unidos y otras regiones reciben indicaciones dentro de la aplicación para completar el proceso de verificación. Durante la próxima semana, estas notificaciones se extenderán al resto de los países.
Roblox se convierte así en la primera gran plataforma de juegos en línea que exige verificaciones faciales de edad a usuarios de todas las edades para acceder al chat. La compañía sostiene que esta medida establece un nuevo estándar en la seguridad de las comunicaciones digitales, al permitir un chat basado en la edad que limita la interacción entre adultos y menores de 16 años y promueve experiencias más positivas y acordes a cada grupo etario.
Decenas de millones de usuarios activos diarios ya han completado la verificación de edad. En Australia, Nueva Zelanda y Países Bajos, donde el requisito es obligatorio desde principios de diciembre, más del 50 % de los usuarios activos diarios finalizaron el proceso, según datos de la empresa.
El sistema de chat basado en la edad facilita la comunicación entre usuarios de grupos etarios similares. Para los menores de 9 años, se requiere el consentimiento de padres, madres o tutores legales para acceder a las funciones de chat.
A través de la función
Conexiones de confianza, los usuarios mayores de 13 años con edad verificada pueden chatear con mayor libertad con personas que conocen, incluso si no pertenecen a su grupo etario inmediato. Roblox también trabaja en mecanismos que permitan a niños comunicarse con padres, madres, tutores y hermanos que se encuentren en otros rangos de edad.
De forma predeterminada, los usuarios pueden chatear con personas de su mismo grupo y de los grupos inmediatamente superior e inferior. Por ejemplo, quienes tienen entre 9 y 12 años pueden comunicarse con usuarios menores de 9 y con aquellos de entre 13 y 15 años. El diseño del sistema busca evitar la comunicación directa entre adultos y menores de 16 años.
Privacidad, precisión y sistemas de respaldo
Roblox asegura que la privacidad es un eje central de este proceso. Las imágenes y videos utilizados para la estimación facial de la edad se eliminan de forma inmediata tras ser procesados de manera segura.
La verificación de edad forma parte de un enfoque de seguridad de varias capas que incluye políticas estrictas, Normas de la comunidad y filtros avanzados para bloquear contenido que infrinja las reglas de la plataforma. Roblox no permite el intercambio de imágenes a través del chat y emplea sistemas para prevenir el intercambio de información personal entre usuarios que no sean Conexiones de confianza.
La tecnología utilizada para la estimación de edad proviene del proveedor Persona y ha sido certificada por laboratorios independientes. Según pruebas del Esquema de Certificación de Verificación de Edad del Reino Unido, los modelos lograron un error absoluto medio de 1,4 años en usuarios menores de 18 años.
La plataforma cuenta además con procesos de apelación y métodos alternativos de verificación, como la validación de identidad o el uso de controles parentales para actualizar la edad de los menores. Roblox evalúa de forma continua el comportamiento de los usuarios y, en caso de detectar discrepancias significativas entre la edad estimada y la actividad observada, solicitará repetir el proceso de verificación.
Próximos pasos
La compañía subraya que explicar los beneficios de la verificación de edad ha sido clave para impulsar su adopción. Por ello, el lanzamiento global estuvo precedido por un periodo voluntario acompañado de mensajes informativos dentro de la plataforma.
En los próximos meses, Roblox también exigirá la verificación de edad para que los creadores accedan a funciones de colaboración en tiempo real en Roblox Studio y actualizará sus políticas relacionadas con las comunidades dentro de la plataforma.
Para más información sobre el enfoque de seguridad multicapa y el proceso de verificación de edad, la empresa remite al Centro de Seguridad y al Centro de Ayuda de Roblox.