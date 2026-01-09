Roblox exige verificación facial de edad para chatear a nivel mundial

Roblox inició el despliegue global de su requisito de verificación facial de edad para acceder al chat, una medida que amplía su sistema de seguridad multicapa y busca ofrecer interacciones más seguras y apropiadas según la edad de cada usuario. La función, que comenzó a implementarse en regiones seleccionadas a principios de diciembre de 2025, ya se encuentra activa a nivel mundial en todos los territorios donde el chat está disponible. Los usuarios en Estados Unidos y otras regiones reciben indicaciones dentro de la aplicación para completar el proceso de verificación. Durante la próxima semana, estas notificaciones se extenderán al resto de los países. Roblox se convierte así en la primera gran plataforma de juegos en línea que exige verificaciones faciales de edad a usuarios de todas las edades para acceder al chat. La compañía sostiene que esta medida establece un nuevo estándar en la seguridad de las comunicaciones digitales, al permitir un chat basado en la edad que limita la interacción entre adultos y menores de 16 años y promueve experiencias más positivas y acordes a cada grupo etario. Decenas de millones de usuarios activos diarios ya han completado la verificación de edad. En Australia, Nueva Zelanda y Países Bajos, donde el requisito es obligatorio desde principios de diciembre, más del 50 % de los usuarios activos diarios finalizaron el proceso, según datos de la empresa. El sistema de chat basado en la edad facilita la comunicación entre usuarios de grupos etarios similares. Para los menores de 9 años, se requiere el consentimiento de padres, madres o tutores legales para acceder a las funciones de chat. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

A través de la función

Conexiones de confianza, los usuarios mayores de 13 años con edad verificada pueden chatear con mayor libertad con personas que conocen, incluso si no pertenecen a su grupo etario inmediato. Roblox también trabaja en mecanismos que permitan a niños comunicarse con padres, madres, tutores y hermanos que se encuentren en otros rangos de edad. De forma predeterminada, los usuarios pueden chatear con personas de su mismo grupo y de los grupos inmediatamente superior e inferior. Por ejemplo, quienes tienen entre 9 y 12 años pueden comunicarse con usuarios menores de 9 y con aquellos de entre 13 y 15 años. El diseño del sistema busca evitar la comunicación directa entre adultos y menores de 16 años.

Privacidad, precisión y sistemas de respaldo