Estas son las innovaciones que Samsung presentó en el CES 2026

Tecnología

Las Vegas, Estados Unidos.- Con inteligencia artificial como el eje del ecosistema conectado que acompaña a las personas en su vida diaria, desde el entretenimiento y el hogar hasta el cuidado personal, Samsung presentó su visión visión “Your Companion to AI Living” durante The First Look, su evento inaugural en CES 2026. Los puntos clave de esta visión es que la IA deja de ser una función para convertirse en una filosofía transversal que conecta dispositivos, servicios y experiencias, la marca ofrece un ecosistema global conectado que permite experiencias personalizadas, proactivas y significativas.

Además, la integración de IA en pantallas, electrodomésticos, dispositivos móviles, wearables y servicios y seguridad avanzada como pilar del ecosistema, con Samsung Knox y Knox Matrix. Pero, ¿Cuáles son las innovaciones que Samsung presentó en el CES 2026?

Pantallas y audio para disfrutar del futbol

La Micro RGB de 130 pulgadas, es la apuesta central de su línea de pantallas lo que supone un enorme salto en escala y calidad de imagen. La pantalla de 130 pulgadas marca una nueva era de color, presentando una imagen más amplia y detallada. En una breve explicación durante el recorrido por la exhibición de este y otros productos de la marca, se destaca su diseño Timeless Frame que minimiza las distracciones y permite que la imagen ocupe un lugar central con una elegancia discreta. Este televisor que la marca ve desde ya como el aliado de los fanáticos del futbol que se preparan para vivir la pasión del Mundial, tiene además una fuente de luz RGB de tamaño micro que genera una calidad de imagen más natural. Y es que el foco de la marca está en televisores, además de electrodomésticos conectados y el ecosistema SmartThings, adaptándose a las necesidades de sus usuarios en América Latina, donde el fútbol se vive dentro del hogar.

Datos globales proporcionados por Samsung indican que, mientras cerca de 3,4 millones de personas fueron a los estadios durante grandes competiciones, más de 1.420 millones de espectadores los vieron simultáneamente por TV en sus casas. “En 2025, la IA dejó de ser algo distante o exclusivo y pasó a formar parte de la vida cotidiana. En 2026, la IA debe dar el siguiente paso: volverse más humana, intuitiva y accesible. Es por eso que nuestra visión es clara: la IA como su compañera perfecta”, dijo HS Jo, CEO y presidente de Samsung para América Latina. Vision AI Companion: Utiliza la IA para trabajar junto a los usuarios como un compañero de entretenimiento completo para mejorar la visualización, la comida y el estado de ánimo en cualquier lugar del hogar. IA que recomienda qué ver, qué comer y qué escuchar, extendiendo la experiencia más allá de la pantalla, mejorando la experiencia televisiva en general de un modo que se extiende mucho más allá de la simple visualización.

Modos inteligentes impulsados por IA: AI Soccer Mode Pro para una experiencia tipo estadio que hará vivir a los usuarios la pasión por este de porte en el marco del gran evento deportivo de este año y AI Sound Controller Pro para personalizar audio por voz. HDR10+ Advanced y Eclipsa Audio: el nuevo sistema de sonido espacial incluido en todos los TVs 2026. Siete años de actualizaciones del sistema operativo Tizen, garantizando longevidad y evolución del producto. OLED S95H: Una pantalla ultradelgada con estética de galería presenta un marco refinado y un bisel casi invisible que le da la elegancia de una galería de arte.



Mundo gaming a un clic

Proyector portátil The Freestyle+: Adaptable a superficies irregulares. Funciona con VAC y permite a los usuarios ver contenido en paredes y techos, así como en superficies irregulares como esquinas y cortinas. Monitores Odyssey 2026: Cinco nuevos modelos que superan los límites de resolución, frecuencia de actualización y rendimiento visual inmersivo. Liderada por el primer Odyssey G9 3D 6K de Samsung, la línea 2026 estrena tecnologías de pantalla pioneras en el mundo para gamers y creadores, incluyendo la próxima generación Odyssey G6 y tres nuevos modelos Odyssey G8.

En el centro de todas estas innovaciones en pantallas está el Sistema Operativo Tizen, el más potente hasta el momento. Los usuarios ahora pueden disfrutar de siete años de actualizaciones del Sistema Operativo Tizen, lo que garantiza que los televisores sigan evolucionando después de haber ingresado al hogar.. SmartThings: La aplicación de Samsung supera los 430 millones de usuarios a nivel global, lo que le otorga a la marca una escala significativa y una profundidad de conocimiento que lo distingue.



La línea blanca del hogar conectado