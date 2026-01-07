Ataques móviles en 2025: exploits antiguos y troyanos amenazan Android

Honduras

Una compañía de ciberseguridad advierte sobre exploits antiguos y troyanos adaptados que siguen dominando el ecosistema Android en América Latina, impulsados por dispositivos desactualizados y canales de distribución inseguros.

En América Latina, el panorama móvil presenta características claras: la región concentra una alta cantidad de detecciones de malware para Android, con especial énfasis en México y Brasil. A diferencia de Norteamérica o Europa, Android es el sistema operativo predominante por amplio margen.

De acuerdo con análisis recientes de ESET, compañía de ciberseguridad, a nivel global el teléfono móvil es el principal dispositivo de uso diario, donde conviven equipos recientes con otros que ya no reciben actualizaciones, creando un entorno propicio para la proliferación de códigos maliciosos.

A este escenario se suma la persistencia de canales de distribución inseguros. Campañas por SMS o mensajería con enlaces directos, aplicaciones APK modificadas distribuidas fuera de las tiendas oficiales y apps que logran ingresar a plataformas formales con escasas reseñas o señales de actividad real continúan siendo vectores clave.

Este ecosistema facilita tanto la circulación de familias de malware conocidas como la aparición constante de variantes nuevas, incluso poco sofisticadas, pero con amplio alcance, explicó Martina López, investigadora de seguridad informática de ESET en Latinoamérica.