Guatemala retoma control de cárcel y rescata rehenes tras motín

Guatemala, Guatemala.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala retomaron este domingo el control de la cárcel de máxima seguridad denominada 'Renovación I', en el sur del país, tras un motín registrado el sábado.

El Ejército de Guatemala informó que en conjunto con la Policía Nacional Civil "se restableció el orden" en la prisión, ubicada en el departamento (provincia) de Escuintla, unos 50 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la misma fuente, también fueron liberados todos los agentes del Sistema Penitenciario que se encontraban tomados como rehenes, sin detallar hasta el momento la cifra.

Las autoridades indicaron que se tiene "el control total dentro de la instalación", donde se mantienen encarcelados a varios líderes de las pandillas que operan en el territorio.

El motín tuvo lugar el sábado, según confirmó el ministerio de Gobernación (Interior) y de acuerdo con videos divulgados en las redes sociales donde los reos destruyeron algunas de las instalaciones de la prisión.

Por su parte, la Policía Nacional Civil indicó que se "neutralizó" al líder de la pandilla denominada Barrio 18, Aldo Ochoa, uno de los promotores del motín, quien demandaba su traslado a otra prisión además de diversas comodidades como aire acondicionado y comida a domicilio."Los terroristas no tienen por qué dirigir la agenda del Estado", había indicado el sábado el ministro de Gobernación , Marco Antonio Villeda.

"Si es necesario utilizar la fuerza del Estado para retomar el control de estos centros y dar cumplimiento a esta orden, lo vamos a hacer", había advertido el funcionario.En el segundo semestre de 2025, las pandillas 'Barrio 18' y 'Mara Salvatrucha' mantuvieron una férrea pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, luego de que el pasado 31 de julio sus líderes fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad Renovación I para aislarlos, lo que ha provocado constantes motines desde entonces en los centros penitenciarios.

Entre esos líderes se encuentra Ochoa, condenado a más de 80 años de prisión por varios delitos, que incluyen homicidio.El traslado de los cabecillas de las pandillas se realizó a raíz del asesinato de siete personas en una funeraria de la capital guatemalteca presuntamente a manos de miembros de la 'Mara Salvatrucha', durante el velorio de un supuesto integrante de la pandilla rival 'Barrio 18', acribillado el 28 de julio.